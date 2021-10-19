«Загоняют все глубже в кризис»: оппозиция в Госдуме забраковала работу правительства РФ

Ошибки правительства РФ носят системный характер и загоняют страну все глубже в кризис. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили депутаты Госдумы оппозиционных фракций сегодня при обсуждении отчета кабинета министров об исполнении федерального бюджета за прошлый год. Парламентарии заявили, что настаивают на отставке министра финансов РФ Антона Силуанова, и обратили внимание, что госказна «пухнет» от денег, но правительство продолжает саботировать указы президента РФ Владимира Путина.

В частности, как отметил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, его фракцию не устраивает не только исполнение бюджета-2020, но и нынешнего. «Бюджет на этот год дефицитый. Дефицит установлен аж в 2,7 трлн рублей, но уже к завершению третьего квартала (и ещё целый квартал впереди) доходы исполнены с превышением на 1,4 трлн рублей. С какого, спрашивается, перепуга правительство планировало дефицитный бюджет?» – заявил Миронов.

По его словам, дополнительные средства, от которых «пухнет» бюджет, можно было направить на допольнительные6 социальные выплаты, а также на индексацию пенсий работающим пенсионерам. «Проблему индексации пенсий работающим пенсионерам решить можно, была бы политическая воля. Но этой воли мы не видим, прежде всего, у правительства и министра финансов господина Силуанова, на отставке которого мы настаиваем. Напомню, что мы об этом объявили в августе этого года, и эта тема у нас не уходит с повестки дня», – подчеркнул лидер «эсеров».

В свою очередь депутат от КПРФ Михаил Щапов также обратил внимание, что правительство РФ так и не дало «разумного объяснения, зачем в кризис накапливать долги и резервы одновременно». «Было много слов про макроэкономику, но простого честного ответа нет. Нам раньше говорили, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) – это резерв на случай кризиса – на «черный день», и просто так раздавать его нельзя. И вот «черный день» настал. За 20 год мы потеряли десятки и сотни предприятий, сотни тысяч человек лишились работы, миллионы откатились за черту бедности, объем долгов населения по кредитам достиг 20 трлн рублей… Избыточная смертность почти 600 тысяч человек. Какие еще признаки, что наступил «черный день» нам нужны? Но правительство не замечает той катастрофы, которая происходит в стране и продолжает снова и снова изымать деньги в ФНБ», – констатировал парламентарий.

По его словам, регионы нищают и выживают только за счет дотаций из федерального центра. «Совокупный госдолг регионов только за 20-й год вырос с 2 до 2,5 трлн рублей. Регионы не справляются не то, что с программами развития, – нет там давно уже никакого развития. Регионы не справляются даже с текущими расходами. Программа по замене коммерческих кредитов на бюджетные не работает по той простой причине, что неважно кому кто должен – государству или банку, если ты не развиваешься, то этот долг тебе в любом случае нечем отдавать. Чтобы развиваться субъектам нужны свои доходы, за последние 10 лет федеральный центр их методично забирает и продолжает забирать сейчас», – пояснил Щапов.

«Бюджет 20 года нельзя считать оптимальным, и не надо списывать ошибки на пандемию. Они носят системный характер и загоняют нашу страну все глубже в кризис без всякой пандемии. Мы не видим ни одной причины, почему нужно поставить хотя бы удовлетворительную оценку работы правительства по итогам исполнения 20-го года», – подытожил Щапов.

Со своей стороны депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксеньтьева подчеркнула неисполнение правительством указов президента РФ Владимира Путина. «Майские указы содержали требования, чтобы зарплаты врачей и преподавателей вузов были не ниже 200% от средней зарплаты по региону. А зарплата среднего и младшего медперсонала, учителей и воспитателей – не ниже средней зарплаты региона. По данным Росстата, в 13-19-м годах младший медперсонал сокращен на 61,3%, соцработники сокращены почти на 33%. То есть, когда зарплата растет, с ней растут и переработки тех оставшихся. Спросите врачей – многие вынуждены работать на две ставки, и это влечет количество врачебных ошибок. Все это усугубляет жесточайший дефицит кадров в здравоохранении», – констатировала парламентарий.

«В 2008 году изменилась система оплаты труда. По рекомендациям Счетной палаты сейчас правительство работает над новой системой оплаты труда, но работает уже полтора года. Сейчас опять перенесли на май следующего года, и нам бы хотелось увидеть, в каком направлении они продвигаются…» – сказала Авксентьева.

Судя по выступлениям парламентариев, довольны работой правительства РФ остались только представители «Единой России». В итоге большинством голосов Госдума утвердила отчет правительства об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

Москва, Мария Соколова

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