«Кому ковид, а кому – мать родная»: думская оппозиция настаивает на ликвидации Пенсионного фонда

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента думская оппозиция отказалась одобрить отчеты о прошлогодней работе трех важных внебюджетных фондов – Пенсионного, социального и обязательного медицинского страхования. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты предложили революционные изменения – упразднить эти организации и передать их функции правительству, как это было ранее. По мнению парламентариев, в нынешнем виде эти фонды не способны выполнить свои социальные функции в должном объеме.

В частности, депутат от КПРФ Алексей Куринный подчеркнул, что его фракция будет голосовать против утверждения отчетов фондов, поскольку даже в коронавирусный период проводится фактически проводится «политика урезания расходов» на социальную сферу. Особое внимание парламентарий обратил внимание, что в доковидный период финансирование отечественного здравоохранения по отношению к ВВП в России отставало от развитых стран в 2 раза, а по расходам на душу населения – в 3 раза, что заложило основу нынешних проблем.

«По итогам 20-го года естественная убыль населения 688 тысяч, 340 – это так называемая дополнительная смертность, которая возникла, в том числе, из-за дефектов оказания медпомощи вследствие дефектов системы организации медпомощи, которые во многом обусловлены как раз развалом здравоохранения. Если мы возьмем предварительные подсчеты января-августа этого года, то убыль составила 595 тысяч человек. В конце года – это будет около миллиона человек», – констатировал он.

При этом депутат отметил, что при сохранении такой тенденции «в легком варианте до 2030 года страна потеряет 3 миллиона своих граждан». «Достижение целевого показателя, и ожидаемой продолжительности жизни, и качественного оказания медпомощи, необходимо, чтобы госрасходы на здравоохранение ежегодно росли не менее чем на 8% в постоянных ценах, подчеркну, за минусом инфляции», – заявил Куринный.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин со своей стороны сообщил, что его фракция выступает «категорически против утверждения отчетов всех трех внебюджетных фондов». «Все фонды получают средства из официальных фондов оплаты труда. Ни один из них в своих отчетах не обратил внимание на главную проблему – огромная часть занятых, до 40%, лишена реальных трудовых прав, работает без трудовых договоров или без должных трудовых договоров. В результате внебюджетные фонды недобирают колоссальные средства. Вне крупнейших городов, вне Москвы, где находимся, без трудовых соглашений работает до 90% занятых в строительстве, сельском хозяйстве, торговле. Эти люди полностью бесправны. По оценке Росстата, официальной оценке, годовой фонд оплаты труда занятых в тени 12-13 трлн рублей. Таким образом цена нового рабовладения не менее 3,5 трлн рублей в год во все внебюджетные фонды. И это никого не волнует, в том числе, в этих фондах», – заявил Делягин.

Парламентарий обратил внимание, что помочь в этой ситуации могло бы введение прогрессивной шкалы налогообложения, но это «блокируется миллионерами и миллиардерами, которые не хотят платить налоги, как они называют Россию, этой стране». «А сейчас шкала у нас регрессивная. В частности, обязательные взносы в Пенсионный фонд и ФСС регрессивные. Чем человек богаче, тем меньше он платит. Пенсионный фонд теряет из-за этого не менее 600 млрд рублей в год, Соцстрах – не менее 150, но они даже не ставят вопросы необходимости нормализации вложений доходов граждан», – констатировал он.

«Остатки бюджета Пенсионного фонда, не связанные с накопительной пенсией, выросли за кризисный 20-й год в 2,7 раза, превысив 900 млрд рублей. Эти деньги лежат без движения, или прокручиваются через легальные или нелегальные операции, не сообщается. Кому ковид, кому мать родная, правильно понимаю?.. На создание объектов направлен 1 млрд рублей, и это в кризис. Я понимаю, что у нас бюджетный комитет состоит из добрейших людей, они прощают это, а мы нет. Здания Пенсионного фонда – и так самые роскошные здания по всей России!.. Зачем продолжать эту тенденцию? Украшение городов не должно оплачиваться за счет пенсионеров», – подчеркнул Делягин.

По его словам, отчет Пенсионного фонда производит впечатление «недостаточного уважения к пенсионерам и Госдуме». «Мы считаем, что функции всех фондов нужно передать в правительство, которое справлялось с соответствующими функциями до создания этих фондов в давние времена, но справлялось лучше, чем справляются сейчас эти фонды. В качестве первого этапа мы поддерживаем премьера Мишустина в стремлении объединить внебюджетные фонды в единое социальное казначейство для наведения порядка в этих замечательных структурах», – заключил Делягин.

В свою очередь депутат от ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что его фракция воздержится от голосования. «Мы через неделю будем рассматривать бюджеты фондов на следующий год и на трехлетку, и все критические замечания от имени фракции ЛДПР я выскажу там. Сегодня я лишь заявлю свою позицию от имени фракции, что мы воздержимся от голосования по данным трем проектам закона. Мы в 2019 году не голосовали за бюджет на 20-й год и плановый период. У нас очень много замечаний к существующим проблемам в социальной сфере. Но я обращаю внимание, что в данном случае фонды и ответы на вопросы, которые мы сегодня слышали, работают по тем законам, которые мы здесь в Госдуме принимаем. Даже если дать денег Пенсионному фонду на индексацию пенсий, то у нас 400-й закон о пенсиях страховых не позволяет индексировать пенсии работающим пенсионерам, к сожалению, пока. Поэтому нам надо законодательство привести в необходимое соответствие, и потом уже спрашивать с фондов», – пояснил Нилов.

Парламентарий также уточнил, что фракция ЛДПР также считает необходимым перейти на прямое госфинансирование сферы здравоохранения, как это было раньше. «Я ни одного позитивного отзыва не слышал ни в одной больнице от врачей, которые завалены писаниной и от руководства учреждений здравоохранения, которых штрафуют безбожно по надуманным причинам финансовые присоски в виде страховых компаний», – отметил Нилов.

Несмотря на жесткую критику думской оппозиции, Госдума большинством голосов в лице «Единой России» утвердила отчеты внебюджетных фондов – Пенсионного, социального и обязательного медицинского страхования.

Москва, Мария Соколова

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