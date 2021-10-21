«Это приведёт к социальному взрыву»: правительство РФ пытается скрыть реальный уровень бедности

Правительство РФ пытается скрыть реальный уровень бедности в стране. Об этом заявил лидер фракции «Справедливой России – За правду» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, властям пора осознать, что в России не 18 млн. бедных, их гораздо больше – до половины страны.

«Так называемый прожиточный минимум не гарантирует даже простого физического выживания, это пустой показатель, который только раздражает людей, реальный прожиточный минимум давно превысил 30 тысяч рублей», – констатировал политик, комментируя данные о новом тендере Росстата на разработку новой методики определения бедности.

Как считает Миронов, новая методика будет направлена на искусственное занижение уровня бедности. «Агентство даже не скрывает, что главная цель новой методики – бороться с бедностью с помощью статистики. В качестве источника доходов хотят считать льготы и социальные выплаты, молочную кухню, кресла и костыли для инвалидов», – пояснил лидер «эсеров», слова которого цитирует его пресс-служба.

«Финансово-экономические власти интуитивно понимают, что реальный уровень бедности в разы выше, что за чертой бедности полстраны, и изо всех сил стараются это скрыть, чтобы не ставить под угрозу свои должности и интересы оффшорной аристократии. Но скрывать это больше нельзя, если власти продолжат убеждать нищих в том, что они «средний класс», это приведёт к социальному взрыву. Поэтому честно оценить уровень бедности и реально начать с ней бороться: поднимать в разы зарплаты и пенсии, вводить базовый доход для семьи с детьми, наводить порядок на рынке труда и делать всё то, о чём мы говорим уже не один год», – заключил Миронов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.10.21

В Госдуме предложили ввести массовое бесплатное тестирование на Covid-19. / Трамп объявил о запуске собственной соцсети для правдивых новостей. / Москвичка заразила всю семью ковидом и умерла без лечения. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»