Госдума подготовила защитные меры в ответ на новые санкции США

Сегодня нижняя палата российского парламента намерена утвердить защитные меры на недружественные действия США по отношению к России и ее гражданам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин во время пресс-подхода перед пленарным заседанием.

«Этот законопроект предусматривает именно ответные меры, которые позволят защитить интересы граждан России и финансовых структур. В начале этого года США приняли свое законодательство, которое расширило меры воздействия на РФ. Они заключаются в том, что в одностороннем порядке по решению органов исполнительной власти США предусматривается предоставление финансовыми структурами РФ любой запрашиваемой персонифицированной информацией, которая, в том числе, может относиться к банковской тайне. За непредоставление такой информации в адрес компетентных органов США предусмотрены в одностороннем опять-таки порядке штрафы и санкции», – пояснил Топилин.

По его словам, такие действия США могут привести к утечке персонифицированных данных и информации о финансовых операциях, например, относящихся к оборонной сфере РФ. «Законопроект, который внесен правительством РФ и подготовлен совместно с Банком России, предусматривает запрет для наших финансовых учреждений предоставлять такую информацию. Одновременно такие запросы, которые могут поступать, будут направляться для соответствующих расследований в Федеральную службу по финансовым рынкам и в Центральный банк», – сообщил Топилин.

«Все действия двухсторонние, которые предусмотрены ранее соглашениями и другими нормативными актами, которые касаются, например, расследования финансовых преступлений, различных действий, которые могут повлечь различные финансовые нарушения, – эти действия между банками сохраняются, так как они урегулированы в двухстороннем порядке», – заключил депутат.

Комитет рекомендовал пленарному заседанию принять этот законопроект в первом чтении.

Москва, Мария Соколова

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