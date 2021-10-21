«Либо он издевается, либо не владеет ситуацией»: в Госдуме предложили главе Пенсионного фонда России уйти в отставку

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил главе Пенсионного фонда России (ПФР) Андрею Кигиму уйти в отставку. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом политик заявил на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты российского парламента.

«После позавчерашнего заседания Госдумы у меня есть настоятельная рекомендация к руководителю Пенсионного фонда России Андрею Кигиму. Рекомендация следующая: немножко «подуспокоиться», набраться смелости и написать заявление об отставке», – сказал Миронов.

На пленарном заседании Госдумы 19 октября на вопросы представителя фракции «Справедливой России – За правду» глава ПФР предложил парламентариям «подуспокоиться», что вызвало критику даже со стороны от спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, который призвал Кигима к уважению депутатов.

«Господин Кигим по сути не ответил ни на один вопрос, которые задавали ему депутаты от всех фракций. Либо он издевается, либо он не владеет ситуацией. И за то, и за другое я считаю, что этот человек не должен возглавлять Пенсионный фонд России. Я уж не буду говорить про то, что непонятно, что творится с 900 млрд рублей, которые остаются в ПФР и прокручиваются в банках. В каких банках, кто принимает решение, на каких условиях они прокручиваются, наверно известно только самому ПФР – вместо того, чтобы эти деньги направить на индексацию пенсий работающих пенсионеров, – это в голову, к сожалению, не приходит», – напомнил Миронов.

«Абсолютно правильные были вопросы по всем фондам. И по поводу дорогостоящих и самых красивых зданий во многих городах России – зданий ПФР. В этой связи я считаю, пускай «подуспокаивается» господин Кигим и пишет заявление об отставке», – заключил лидер «эсеров».

Москва, Мария Соколова

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