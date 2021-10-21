«Хуже, чем во время войны»: в Госдуме обрушились с критикой на антиковидные решения правительства РФ

Суточная смертность от коронавируса в России превысила годовые потери СССР в период войны в Афганистане, что свидетельствует о крайне низкой эффективности мер, которые принимает правительство РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. По его мнению, причиной этого являются действия исполнительной власти, представители которой не несут никакой ответственности за свои решения.

«1037 семей за прошедшие сутки получили, образно говоря, похоронки из ковидных госпиталей. Для справки – на войне в Афганистане Советский союз в боевых действиях терял примерно 1200 бойцов в год. Как вам эта статистика? Каждый пятый был офицер. Они подставляли свои сердца. Я сомневаюсь, что каждый пятый из погибающих сегодня от ковида – это депутат, чиновник или тот человек, от которого зависит принятие решения на этой войне. Считаем правильным решение провести час правительства. Только не час правительства надо проводить, Вячеслав Викторович [Володин, спикер Госдумы], день правительства надо здесь проводить со штабом», – заявил Нилов.

Парламентарий обратил внимание, что оперативный штаб принимает «судьбоносные решения, не спросив – за чей счет простой». «Да, правильное, наверное, решение, но нет главного ответа – за чей счет 60 млрд работодатели должны будут выложить из кармана и заплатить зарплату? Открываем Трудовой кодекс – 60% должен компенсировать тот, кто принимает решение. Приняло правительство. 40 млрд давайте компенсируем! Кому задать вопрос? Это нужно обязательно здесь сделать это, в этом зале. И обязательно провести до второго чтения бюджета», – подчеркнул он.

Как считает депутат, к настоящему времени накопилось огромное количество вопросов к эффективности тех мер, которые за два года принимались правительством РФ. «Петр Толстой (вице-спикер Госдумы) правильно сказал, провалена работа по просвещению и пропаганде, – сразу на него посыпались какие-то там «шиканья». Не трогайте! Правильно сказал человек. Еще можно сказать, и я скажу… А лечение разве не провалено? Да, во всем мире нет пока эффективного лечения коронавируса, но это не снимает ответственности с тех, кто должен был разработать какие-то новые протоколы и новые лекарства. Этот вопрос надо задавать штабу. И самое главное – тестирование. Два года – тестирование дорогое, сложное, недоступное. Почему этот вопрос не решен до сих пор? А с экспресс-тестированием только начали – проснулись!.. Весь мир экспресс-тестирование проводит уже год. 15 минут тест, проходи или пошел лечиться», – пояснил он, предложив провести пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус в Госдуме.

Нилов также подчеркнул, что последствия коронавируса «гораздо больше, чем вот эта тысяча страшная, катастрофическая». «Кто пошевелился на эту тему? Где переоборудованные санатории, дома отдыха, где будут восстанавливать здоровье переболевшим ковидом? Это миллионы наших граждан. В лучшем случае, они уйдут на пенсию, станут инвалидами, не дай Бог. А очень многие уйдут из жизни. И они уходят, посмотрите вокруг, у вас есть такие примеры», – констатировал он.

«Два года мы слышим – кэшбэк для туристов – главный приоритет. Почему этот кэшбэк для переболевших ковидом не обозначен как главный приоритет для власти? У людей просто нет денег, чтобы восстановить свое здоровье. Вот там должен быть кэшбэк до 100% в зависимости от тяжести перенесенного заболевания. Вот сюда надо заложить пять-таки деньги в бюджет. Да, большие деньги, но для спасения лучших людей страны ничего нельзя жалеть», – сказал депутат.

В то же время Нилов обратил внимание на «ужасающую статистику потерь от пьянства, фальсификата, от наркомании, а также побоища мигрантов, – «никаких действий власти, законы либеральные не действуют». «Все это – причина попустительства исполнительной власти, силовых структур, и либерального законодательства… За убийство людей 2-3 года дают, максимум, по нашему законодательству – можно 10 лет, а за фальсификацию денег – 15 лет. Чувствуете разницу? Почему за деньги такая жесткая ответственность, а за убийство людей, за потраву людей, десятков, сотен, тысяч – 2-3 года, потом УДО. Есть масса вопросов, в том числе и к нашей работе», – заявил Нилов.

«Почему решает правительство без депутатов Госдумы? Это недопустимые вещи. Извините за излишнюю эмоциональность, но я считаю, мы сможем работать не после правительства, но, как минимум, вместе. А я считаю, что здесь должны приниматься решения, а исполнительная власть их должна исполнять. У нас, к сожалению, все происходит до наоборот», – заключил депутат.

Москва, Мария Соколова

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