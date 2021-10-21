«Цены в России еще взлетят вверх – и не в два раза»: Госдума одобрила очередной налоговый маневр

Планы министерства финансов РФ провести налоговый маневр для горнодобывающей отрасли спровоцирует очередной виток роста цен. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили представители оппозиционных фракций сегодня на пленарном заседании Госдумы. По оценке парламентариев, новые изменения в Налоговом кодексе крайне негативно повлияют на экономическую ситуацию в регионах и в России в целом.

В частности, депутат от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин заявил, что принятие таких поправок «косвенно означает одобрение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на руды». «То есть, мы отменяем чрезвычайные экспортные пошлины на металлы, заменяем НДПИ на руды. Это конструкция налогового маневра, который мы сделали в нефтянке в 18-м году, – один в один. Тогда бензин подорожал, при этом все НПЗ стали убыточны, и мы их сейчас дотируем. Где гарантия, что не будет аналогичной ситуации? И почему сверхприбыли олигархов изымаются из кармана российских граждан?.. Потому что в условиях отсутствия антимонопольной политики – это будет рост цен…» – констатировал он.

Депутат от КПРФ Олег Смолин со своей стороны обратил внимание, что такой налоговый маневр создаст дополнительные трудности для регионов, которые сейчас остаются в критической ситуации. «Беседуя с руководителями регионов и министрами финансов, я иногда слышу, что некоторые виды помощи из федерального бюджета превращаются в мышеловку с почти бесплатным сыром. Например, мы заменяем часть коммерческих кредитов бюджетными кредитами под низкие проценты. Это вроде бы благо, но при этом по коммерческим кредитам регионы выплачивают только проценты, а по бюджетным – и проценты, и тело. Выплаты растут. С другой стороны, коммерческие кредиты они могут использовать на развитие региона, а бюджетные – обставлены такими ограничениями, что их нельзя использовать ни на развитие региона, ни на социальные программы», – пояснил он.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что его фракция отказывается поддерживать законопроект. «У нас 56 субъектов имеют долговую нагрузку выше 60%, и они никогда ее не уменьшат при такой политике. Когда дерете еще одну доходную часть бюджета за кордон, а вы – выживайте, как хотите. Мы ж ни одной проблемы не решим таким образом. Поэтому я предлагаю бюджетные законы, которые нам сейчас вносят пачками, внимательно читать и голосовать правильно, понуждая правительство все-таки повернуться лицом к субъектам РФ», – подчеркнул он.

С критикой документа выступили даже представители партии власти. Депутат от «Единой России» Александр Максимов отметил, что ответы на вопросы парламентариев замглавы Минфина РФ Алексея Лаврова, представляющего законопроект, напоминают известную миниатюру Аркадия Райкина про костюм. «К пуговицам претензии есть? Нет. А за костюм я как бы не отвечаю. Вы (Лавров) сегодня говорите, что принят очередной налоговый маневр, который кратно изменяет налоги на НДПИ и так далее. Но вы же как экономист из Минфина понимаете о тех последствиях, которые приведут, когда НДПИ в 2,5 раза увеличивается – и вся линейка полетит по прибыльности, по рентабельности, по инвестициям от добывающей промышленности до машиностроения. Вот эти последствия вашим министерством просчитывались или нет?» – спросил он.

Ответ Лаврова, заявившего, что суть законопроекта – чтобы не сокращались доходы субъектов, возмутил спикера Госдумы Вячеслава Володина. «В 16-м году разрыв между 10-ю обеспеченными субъектами РФ и малообеспеченными составлял 2,5 раза, а в прошлом году составил 2,9 раза. Разрыв вырос. А это о чем говорит? Неравенство выросло, возможностей стало меньше выйти на стандарты… Вы все правильно говорите, юридическим языком, на уровень инфляции… а у нас с вами разрыв сократится или нет? Финансирование на уровень инфляции сократит этот разрыв?.. Вот мои коллеги из зала подсказывают, что нет. Вы для себя поставьте задачу и придите, скажите – вот этот объем не сократит, а если выделим объем вот этот, позволит сократить. Не в 2,9 как сейчас, а будет в 2 раза… Или скажите, что это невозможно сделать и почему. Мы то ждем от вас такого разговора. Если сравнивать самый лучший и самых худший, там будет разрыв в 7 раз», – подчеркнул Володин, уточнив, что на душу населения разрыв будет еще больше.

«Первое чтение понятно, вы по процедуре докладываете ваш законопроект. Придет второе чтение – мы вас заранее приглашаем и продолжим этот разговор, вносите предложения», – отметил Володин, призвав дать больше полномочий правительству по перераспределению средств между субъектами РФ.

Между тем депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг подчеркнул, что нельзя принимать законы, когда разработчик не может ответить ни на один вопрос, а последствия выльются в рост цен. «Цены взлетят вверх и не в два раза. Они взлетели с января по июль в три раза. Как только ввели экспортные пошлины, они откатились назад на 20-30%. Как только в правительстве договорились – они уже вверх пошли. Он (Лавров) ведь молчит, что они еще отменят экспортные пошлины. Это не этот закон. Но мы же парламент страны, мы должны ответить людям на вопрос, почему все дорожает. Почему дорожают продукты питания – если цена на металл, из которого сделан комбайн выросла в три раза, цены на продукты будут расти», – констатировал он.

«Надо у олигархов изымать, а не у граждан. Если искать иноагентов, то в авторах этих законопроектов», – заключил Гартунг.

Тем не менее, большинством голосов депутатов от «Единой России» закон был принят в первом чтении.

Москва, Мария Соколова

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