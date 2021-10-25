«Вызовет отторжение и повысит недоверие»: «эсеры» в Госдуме выступили против обязательной вакцинации от Covid-19

Введение в России обязательной вакцинации от коронавируса вызовет отторжение населения и может привести к обострению социальной напряженности. Об этом заявил лидер думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. По его мнению, соответствующий законопроект должен быть снят с рассмотрения Госдумы.

«На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации от коронавируса. Уже не впервые президент совершенно однозначно заявляет такую позицию. Считаю, что законопроект о включении вакцинации в Национальный прививочный календарь противоречит позиции главы государства. Как и позиции нашей партии и многих граждан страны», – подчеркнул он.

Как считает политик, Госдуме следует отказаться от дальнейшего рассмотрения законопроекта, принятого в первом чтении думским большинством под конец прошлого созыва. «На деле этот закон ничего не даст, кроме негативного резонанса и социального напряжения», – заявил лидер «эсеров».

«В нашей же стране до сих пор немало колеблющихся граждан, и вот с ними нужно работать. Но не законодательным или административным давлением. Обязаловка только вызовет отторжение и повысит недоверие к государству. Этих людей нужно не принуждать, а убеждать в пользе вакцинации и поощрять к ней», – заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что законопроект о внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок включен в план работы Госдумы – нижняя палата парламента намерена вновь рассмотреть этот документ на ближайших заседаниях.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 25.10.21

Путин поручил ввести во всех регионах QR-коды и ускорить тестирование на Covid-19. / Снова антирекорд: число новых заболевших ковидом в России приблизилось к 38 тысячам. / Рост цен в России приобретает политические последствия: партия власти теряет доверие. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»