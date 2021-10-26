Госдума одобрила расширение и продление «дачной амнистии»

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который расширяет и продлевает «дачную амнистию». Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, документ также призван дополнительно защитить права граждан, получивших в наследство земельные участки, чьи бывшие владельцы не успели воспользоваться «дачной амнистией».

«Законопроект предусматривает механизм упрощенного оформления прав на жилые дома, построенные на государственных, муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года, и одновременно на земельные участки, на которых они расположены», – цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Авторы законопроекта ранее обращали внимание, что предложенные нормы позволят охватить «дачной амнистией» те случаи, которые раньше не находили законодательного решения. Граждане смогут в упрощенном порядке и бесплатно оформить свои права на земельные участки и расположенные на них жилые дома, в которых давно проживают.

Ранее «дачная амнистия» продлевалась неоднократно, однако практика правоприменения показывает, что не все жизненные ситуации были охвачены соответствующими законодательными решениями.

Регистрацию права собственности предлагается осуществлять одновременно на земельный участок и на жилой дом – по заявлению органа государственной власти или органа МСУ, предоставившего земельный участок. Поэтому владельцам не придется оплачивать госпошлину. После государственной регистрации прав уполномоченный орган обязан передать собственнику выписки из ЕГРН.

Кроме того, законопроектом предлагается установить более продолжительный срок действия «дачной амнистии», увеличив его по сравнению с действующим еще на пять лет. Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.10.21

СМИ: Пропавшая в Москве знаменитая актриса нашлась. / «Одной рукой пытаемся отрубить другую»: решения властей влияют на рост цен больше, чем пандемия. / Мишустин поручил упростить вывод новых препаратов на рынок. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»