Госдума подняла МРОТ без учета реальной инфляции: недовольным остался даже Володин

Сегодня нижняя палата российского парламента со скандалом одобрила предложенный министерством труда и соцзащиты РФ уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция обратила внимание, что повышение не покрывает уровень инфляции и не решает поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по борьбе с бедностью. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также оказался недоволен, и предложил ввести ответственность вплоть до уголовной для работодателей, которые могут повышать зарплаты, но не делают этого.

В ходе обсуждения документа депутат от ЛДПР Ярослав Нилов констатировал, что в России «труд недооценен, обесценен и унижен – стоимость его несравнима с самой отсталой европейской страной». «Кроме как биологический мизер, мы эту величину назвать не можем. Обеспечивает эта величина лишь биологическое выживание человека. Ко второму чтению нужно внимательно посмотреть на реальную инфляцию. Если сегодня сверстали бюджет исходя из инфляции 5,8%, а уже минэкономразвития говорит о том, что 7,4%. А что будет к концу года? Тем более с учетом того, что Центробанк изменил ключевую ставку. Поэтому в совокупности надо посмотреть, что у нас происходит в вопросах оплаты труда», – подчеркнул он.

Внефракционный депутат Оксана Дмитриева со своей стороны отметила, что медианная зарплата, которая используется при подсчете МРОТ, «коррелирует только в том случае, если неравенство в оплате труда как минимум сохраняется, а не усугубляется». «По официальным данным, в 2019-2020 год медианная зарплата все больше отклоняется от средней зарплаты. Если на момент обсуждения этого решения в 2019 году, по данным Росстата, медианная зарплата составляла 72% от средней, то уже в 2020 году она составляет 63%. И чем больше будет неравенство, чем больше будет полюс между богатыми, высокооплачиваемыми и бедными, тем больше медианная зарплата будет отклоняться от средней», – пояснила она.

«Поэтому, если мы хотим выполнить задачу, которую поставил президент, что главный наш враг – это борьба с бедностью, то, как минимум, ваши методики должны быть откорректированы с учетом того, что мы, устанавливая МРОТ, должны бороться с бедностью и смотреть хотя бы за тем, что у нас усиливается неравенство или все-таки происходит выравнивание», – сказала Дмитриева.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что многие работодатели, даже имея возможность, не повышают оплату труда. «Начисляют зарплату в конвертах, используют «серые» схемы, но при этом на затраты относят и спортивные дорогие автомобили по 20 млн рублей, и другие средства роскоши. Это вопрос, который надо там также увязывать при обсуждении, и, возможно, вводить уголовную ответственность для таких руководителей… Ждем от министерства (труда) предложения как нам увеличить МРОТ», – подчеркнул Володин.

В итоге большинством голосов депутаты проголосовали за повышение минимального размера оплаты труда в 2022 году до 13 617 рублей в месяц. Эта сумма на 825 рублей (6,4%) выше, чем в 2021 году. В текущем году МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 26.10.21

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