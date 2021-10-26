«Это является причиной кризиса»: в Госдуме заявили о системном саботаже поручений Путина

Правительство РФ игнорирует поставленные президентом Владимиром Путиным задачи по борьбе с бедностью, устанавливая на следующий год минимальный размер оплаты труда (МРОТ) почти в два раза меньше реального. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его словам, причиной кризиса в России являются действия кабинета министров, которые привели к тому, что почти 70% россиян реально живут за чертой бедности.

Парламентарий обратил внимание, что две лаборатории при Академии госслужбы при президенте РФ и в Университете народного хозяйства параллельно сделали два исследования. «У них написано, что МРОТ, который был на первое 1 июля прошлого года в РФ, должен был соответствовать 32 тысячам. Я знаю, что в Академии профсоюзов еще есть такие же расчеты. Так 13 тысяч 600 и 32 тысячи – это как говорят в Одессе, совершенно разные вещи», – констатировал Коломейцев.

«Вот президент, а я читаю с карандашом в руках все послания и документы, которые президент издает, и, с моей точки зрения, правительство, которое должно впереди нас выполнять эти указания, игнорирует поручения президента. Потому что вот здесь звучали вопросы… если бы взять Минтруда и Минфин посадить на 13 тысяч и предложить им, пусть месяц (проживут), предварительно заплатив тысяч 8 на ЖКХ, потом купят лекарства какие-нибудь, и потом еще попитаются», – подчеркнул он.

Как считает депутат, используемые правительством РФ методики оторваны от реальности. «Я понимаю, что олигархи, которые в трехсторонней комиссии представлены профсоюзом олигархов РСПП, – они не желают этот вопрос поднимать. Но у нас ведь, поймите, есть методика решений – не так, как вы считаете, сами придумали методику и считаете, – есть методика международно-признанная. Вот если по ней считать, то у нас 70% населения живет в нищете или рядом. И это является причиной кризиса нашей страны», – заявил Коломейцев.

«У нас нет отложенного спроса. Если нет отложенного спроса, экономика работать не может. Поэтому давайте начнем не для оправданий достижения на бумаге уровня бедности, а для подъема страны, если мы этого хотим. С нашей точки зрения, надо вообще менять методику, и вообще-то считать от реальности. А вы же следующим законом предлагаете заморозить и базовый набор продуктов, и так далее…» – сказал депутат.

Как сообщал «Новый День», сегодня Госдума приняла законопроект о МРОТ в первом чтении, повысив его уровень в 2022 году только на 6,4% до 13 617 рублей в месяц, хотя реальная инфляция заметно выше. При этом спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность для работодателей, которые имея возможность, не повышают зарплату своим сотрудникам.

Москва, Мария Соколова

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