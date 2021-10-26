«Восемь лет откладываете исправление ошибки»: Госдума снова поддержала отказ государства вернуть россиянам накопительную часть пенсии

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала правительственный законопроект об отказе государства исполнять обязательства перед гражданами РФ по выплате накопительной части пенсии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция отказалась продлевать этот мораторий, который действует с 2014 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны призвал кабинет министров поделиться своим видением развития ситуации и решить вопрос окончательно.

Во время обсуждения документа депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг обратил внимание на главную проблему – даже восемь лет, когда принимался такой закон, назад было понятно, что в варианте правительства норма не будет работать. «С одного рубля останется полкопейки, их просто инфляция съедала. В не растущей экономике рассчитывать, что будут расти накопления, невозможно. Поэтому надо было какое-то другое решение принимать. Но вы приняли это решение, а теперь поняв, что вы ошиблись, восемь лет откладываете исправление этой ошибки, а люди свои пенсии получить не могут. Это неправильно», – подчеркнул он.

Парламентарий также обратил внимание, что все эти восемь лет соответствующий думский комитет пишет в заключении правительству необходимость решить вопрос не мораторием. «2,5 трлн у вас в частных и государственных фондах. Это не считая тех, которые еще не пошли туда, которые заморожены. Их же вы не считаете. Это суммы колоссальные, и нам уже некуда это откладывать. Комитет каждый раз вам (правительству) пишет, что надо это решать. Давайте принимать скорее решение. Либо отдайте людям деньги, которые у них за эти восемь лет изъяли. Если вы думаете, что люди у нас по сто лет будут жить и ждать пока правительство примет решение, вы заблуждаетесь, поэтому мы за такое решение голосовать не будем», – заключил Гартунг.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь обратился к представителям правительства с предложением поделиться стратегией решения проблемы. «Если исходить из того, что наши коллеги из правительства, как из министерства финансов, так и из министерства труда и социальной защиты, представляют законопроекты, в рамках которых мы каждый год перед рассмотрением закона о бюджете отменяем решения, приостанавливаем решения, и это происходит из года в год, – вы, может быть, поделитесь своей стратегией, какое у вас видение решения этих вопросов на перспективу?» – отметил он.

«Возможно, правильно будет ответить министру финансов, когда он будет докладывать закон о бюджете, или потом будут перед нами выступать руководители внебюджетных фондов… Надо просто взять и сказать, при каких условиях и возможностях выполнение долговых обязательств реально», – сказал Володин.

В итоге большинство депутатов Госдумы, которые традиционно входят во фракцию «Единая Россия», проголосовало за продление «заморозки» накопительной части пенсии до 2024 года.

Мораторий продлевается ежегодно с 2014 года. Правительство РФ утверждает, что 6% от зарплаты россиян в счет накопительной части пенсии направляются в страховую часть. Таким образом кабинет министров пополняет бюджет Пенсионного фонда, экономя на трансферте из федерального бюджета. По итогам прошлого года таким образом минфин сэкономил для госказны 669,3 млрд рублей.

Москва, Мария Соколова

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