«Забирают доходы»: в Госдуме часть ковид-ограничений считают избыточными

На развитие эпидемии коронавируса не влияет закрытие некоторых малых предприятий во время больших выходных. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«Ковидные меры, которые вводятся, сильно бьют по малому и среднему бизнесу, особенно по малому предпринимательству, и вопрос поддержки важен, потому что много людей работает в этих отраслях. Объявляют очередной локдаун закрытием кафе, спортзалов и так далее – это на коронавирус не влияет, а забирают деньги у людей, забирают доходы, снижают разнообразие среды. И часто эти меры… эффект их не понятен, и никто их даже не взвешивал», – подчеркнул Нечаев.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 28.10.21

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