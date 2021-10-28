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Четверг, 28 октября 2021, 10:53 мск

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«Забирают доходы»: в Госдуме часть ковид-ограничений считают избыточными

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

На развитие эпидемии коронавируса не влияет закрытие некоторых малых предприятий во время больших выходных. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«Ковидные меры, которые вводятся, сильно бьют по малому и среднему бизнесу, особенно по малому предпринимательству, и вопрос поддержки важен, потому что много людей работает в этих отраслях. Объявляют очередной локдаун закрытием кафе, спортзалов и так далее – это на коронавирус не влияет, а забирают деньги у людей, забирают доходы, снижают разнообразие среды. И часто эти меры… эффект их не понятен, и никто их даже не взвешивал», – подчеркнул Нечаев.

Москва, Мария Соколова

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