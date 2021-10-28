«Многое настораживает в бюджете»: в Госдуме назвали проект правительства РФ сомнительным

Проект федерального бюджета, подготовленный правительством РФ, настораживает и вызывает сомнения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«Многое настораживает в бюджете. Прежде всего прогноз по экономическому росту и на текущий год – 21-й, и на последующие годы во многом вызывает сомнения. На это указывает отчет Счетной палаты. Нас волнует тема межбюджетных трансфертов – хотим, чтобы в регионах было больше денег. Смущает, что снижается ряд программ образования и недостаточно мер по поддержке малого и среднего предпринимательства», – пояснил политик.

Сегодня Госдума намерена обсудить проект бюджета в первом чтении.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 28.10.21

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