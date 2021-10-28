«Да плевать им на парламент и все эти цифры»: правительство РФ игнорирует прямые указания Путина

Правительство игнорирует указания президента РФ Владимира Путина, если судить по представленному проекту федерального бюджета на 2022-й и последующие годы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его мнению, правительство лукавит в проекте, чтобы создать себе «дополнительный жирок».

«Они (члены правительства) лукавят. Они специально создают себе условия, дополнительный жирок, делая так, что якобы их прогнозы всегда перевыполнены значительно. Например, исполнение бюджета за этот 21-й год. Планировались доходы 18,7, а реально – 23,7, пять триллионов больше. И сегодня нужно обратить внимание – правительство протаскивает (проект бюджета), в прямом смысле слова, через Госдуму, который позволяет в будущем примерно 2 трлн на свое усмотрение перекидывать, как хотят без парламента. Послушайте, мы представляем народ, и людям небезразлично, на что пойдут, если появятся, дополнительные деньги. А правительство собирается все это делать по своему усмотрению», – констатировал он.

Миронов также обратил внимание, что в проекте бюджета «мы видим, что не выполняется поручение президента». «21 октября этого года президент открытым текстом сказал, что мы строим социальное государство, и одна из главнейших проблем в нашей стране – это неравенство доходов граждан. На встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва президент четко поставил задачу – это прежде всего борьба с бедностью и поддержка семей с детьми. И как же реализует эти прямые задачи президента наше правительство? А замечательно, как будто у нас нет пандемии. Потому что реально на 22-й год запланировано снижение на 117 млрд рублей на здравоохранение. У нас что, все спокойно, все проблемы решены, нет смертности, рождаемость великолепная? Мы не видим по этому бюджету стремление выполнить те или иные прямые указания президента РФ», – подчеркнул он.

«Наше правительство, исповедуя либеральные догмы, считает, что это нагрузка – чем меньше людей, тем лучше. Такое ощущение, что, когда Пенсионный фонд видит, как сокращается число пенсионеров, он потирает ручки, – ему меньше выплачивать пенсии. Это же цинизм», – заявил Миронов.

Как считает парламентарий, «нужно не бояться трясти жирных котов, олигархов, а не залезать в карманы к нашим гражданам», обратив внимание на представленный правительством РФ прогноз развития страны. «Каждый год рост ВВП 3%, инфляция – 4%, все. Слушайте, в этом году планировали 4, сейчас уже 7,9% (инфляция). Как же они могут на три года четко каждый год по 3% прироста (ВВП) и 4% инфляция. Это о чем говорит? Да плевать им на парламент, плевать им на все эти цифры, потому что они себе лишь бы удобно «филькину» бумажку подают в виде проекта бюджета, где абсолютно не выполняется, еще раз подчеркну, прямое указание президента по борьбе с бедностью и поддержке семей с детьми. Этого нет в проекте бюджета правительства. Поэтому фракция «Справедливая Россия – За правду» будет голосовать против и бюджета, и внебюджетных фондов», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 28.10.21

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