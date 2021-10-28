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Четверг, 28 октября 2021, 12:46 мск

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Вопреки Конституции и позиции Путина: правительство РФ планирует сократить расходы на культуру

Финансирование сферы культуры в России, которое запланировано правительством РФ в рамках проекта федерального бюджета, недостаточно и не соответствует нормам Конституции страны и поставленным президентом Владимиром Путиным задачам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду», актер, кинорежиссер Николай Бурляев. По его мнению, бюджет на культуру должен быть равнозначен бюджету на оборону.

Парламентарий обратил внимание, что финансирование культуры продолжит снижаться. «Эти 0,7%, которые вы в 23-24-м году хотите довести до 0,6%, не может решить требования президента. Мы настаиваем на том, чтобы увеличить уже сегодня бюджет на культуру до 3%. Мы должны защитить культуру от диктата рынка», – подчеркнул он.

«Россия нуждается в мощной армии деятелей культуры, и все виды искусства должны иметь достойную поддержку. Вся территория России должна быть прошита новой современной инфраструктурой культуры. Бюджет нашего Минкультуры должен быть равнозначен (бюджету) Минобороны. Культура – это главная оборона души. Потеряем душу – потеряем государство. Президент и Конституция ясно говорят о приоритете духовных ценностей над экономическими», – заявил Бурляев.

«Я вам напомню, что говорил мой друг Тенгиз Абуладзе в фильме «Покаяние»: «Эта дорога ведет к храму? – Нет. – Тогда зачем дорога, которая не ведет к храму», – заключил депутат.

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