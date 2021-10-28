«Это нас не может не волновать»: спикер Госдумы указал главе Минфина на мизерные зарплаты россиян

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента выяснилось, что глава Минфина РФ Антон Силуанов не знает, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для многих россиян является реальной зарплатой за месяц. Как передает корреспондент РИА «Новый День», спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что проблему нужно решать.

На мизерный размер минимальной зарплаты обратил внимание депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг ходе рассмотрения проекта бюджета на следующий год. Парламентарий задал вопрос Силуанову о том, как можно прожить на 13 тысяч 617 рублей в месяц, то есть на МРОТ.

«МРОТ – единица, от которой считаются уровни оплаты труда. Мы говорим о том, что зарплата не может быть ниже, но средние размеры в субъектах, да и в РФ в целом в разы превышают это значение. МРОТ используется как расчетная единица при определении уровней фонда оплаты труда», – ответил глава Минфина.

Спикер Госдумы со своей стороны отметил, что действительно многие предприятия «выплачивают минималку». «Надо увязать господдержку с зарплатой. Мы как государство помогаем предприятиям – дотации, субсидии, но при этом не стимулируем выплату зарплаты в белую, рост ее. Почему это не сделать? Это на самом деле должно быть. А получается деньги перечисляем, их потом в офшоры перегоняют, зарплата минимальная, люди от этого страдают, а собственник недобросовестный – по карманам и отдыхать. Давайте это все возьмем и увяжем. Это же все в наших силах», – пояснил Володин.

«Предприятия входят в тройку федеральных, а зарплата – по 13 тысяч. Вдумайтесь!... Там огромная «оборотка», прибыль. Это нас не может не волновать», – подчеркнул спикер.

Москва, Мария Соколова

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