«С такой политикой мы согласиться не можем…» Часть оппозиции в Госдуме отказалась голосовать за проект федерального бюджета

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть оппозиционных фракций отказалась проголосовать за, обратив внимание на антисоциальную политику правительства РФ.

В частности, депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг отметил, что представлявший проект бюджета министр финансов РФ Антон Силуанов не дал ответов на важные вопросы парламентариев. «К сожалению, Антон Германович не смог или не захотел ответить на вопросы, которые задавали депутаты. Например, наш депутат задавал вопрос, как вы добьетесь цели по снижению бедности, если доходы граждан не растут... Он (Силуанов) отвечает – средний чек растет, по кассовой технике мы видим, расходы растут. Антон Германович, расходы растут потому, что растут цены – это первое. А второе – растет закредитованность граждан. Люди, чтобы выжить, несут в ломбарды последнее, занимают, как-то пытаются выжить. Я задаю вопрос, можно ли прожить на прожиточный минимум в 13 тысяч 617 рублей, из них на продукты питания должно быть по закону, когда он считался, 6 тысяч 808 рублей 50 копеек, вы как-то классно от этого ответа ушли», – подчеркнул он.

Гартунг также назвал еще несколько причин, почему нельзя голосовать за проект бюджета – это недостаточная индексация пенсий, в том числе военным пенсионерам, а также ее отсутствие у работающих пенсионеров. «Мы должны индексировать пенсию – инфляция плюс 2%. Это указание президента еще с 13-го года. В этом бюджете заложено 4%, но мы уже знаем, что инфляция выше. Не плюс 2, а минус 4, а, может быть, и больше. На самом деле мы не знаем, какая инфляция на конец года будет», – пояснил депутат.

«Вклады граждан, которые были обесценены в Сбербанке… Вячеслав Викторович, вы абсолютно правы, что это последствия развала СССР. Но мы же взяли на себя все обязательства по всем долгам СССР. Внешние долги мы выплатили, мы даже простили долги – 220 млрд долларов. А своим гражданам – то, что мы признали долги законом от 95-го года и подтвердили законом 99-го, давайте возвращать… Вы пишете, что надо 50 трлн рублей вернуть. Никто не требует в год вернуть их. Давайте по одному триллиону, давайте сколько можем возвращать», – предложил Гартунг.

При этом парламентарий обратил внимание, что «российское правительство изобрело ноу-хау – как побороть бедность в РФ». «Оказывается, не надо много денег на это тратить, нужно правильно считать. Раньше как считали – набор продуктов необходимых для выживания плюс сумма, которую нужно добавить на товары народного потребления, на услуги и так далее. Посчитали – сумма-то большая. 31 тысяча… Нет не можем, а давайте к медианной зарплате привяжем как в Германии. Но только в Германии процент от медианной зарплаты немножко повыше, чем тот, который мы заложили, да и зарплата медианная в разы выше. Если хотим как в Германии, так надо и ВВП как в Германии, и налоговая система как в Германии», – констатировал он.

«Акциз на жидкую сталь – это нонсенс. Вы говорите – металлурги поддержали. Конечно, поддержали – они ж не идиоты. Понимают, что акциз сразу же перекладывается в цену товара. Вы говорите 140 млрд рублей с них взяли. Но вы не с них взяли, вы взяли с граждан. Это уже привело к росту цен. Как только вы договорились с металлургами. Потом вы это переложите в цены – цены взлетят, расходы граждан через кассовую технику вы увидите, – они растут. Вы скажете, расходы растут, значит граждане стали лучше жить. Антон Германович, вы что, как лучше жить?! Цены растут!.. Они просят, остановите рост цен. Поэтому с такой политикой мы согласиться не можем, и голосуем против бюджета», – заключил Гартунг.

Фракция КПРФ также отказалась проголосовать за этот документ, подчеркнув, что правительству РФ нужно кардинально изменить социально-экономическую политику.

Однако проект бюджета поддержал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В своем выступлении политик заявил, что если парламентские проголосуют против проекта бюджета, то должны покинуть Госдуму.

«Справедливая Россия» – младшая сестра «Единой России»… И если они за Путина – то это его министр, это министр Путина – вы обязаны голосовать за бюджет! Это не наш министр, и мы против Путина выступали трижды, шесть раз я был кандидат в президенты, честно был. А он [Сергей Миронов]: я – за Путина, я за – президента, но против правительства», – сказал Жириновский, отметив, что КПРФ, в числе других также получает госфинансирование.

По итогам обсуждения Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Напомним, большинство в нижней палате парламента депутаты из «Единой России».

Согласно принятому документу, доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году – 25,54 трлн рублей, в 2024 году – 25,83 трлн рублей. Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023 году – 25,24 трлн рублей, в 2024 году – 26,35 трлн рублей. Из них на реализацию нацпроектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году – 2,88 трлн рублей, в 2024 году – 2,98 трлн рублей.

Москва, Мария Соколова

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