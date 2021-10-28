«Система настроена на поддержку богатых…» В Госдуме проект бюджета Пенсионного фонда России раскритиковали даже «единороссы», но проголосовали за

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента все оппозиционные фракции отказались одобрить проекты бюджетов трех внебюджетных фондов – пенсионного, социального страхования и медстраха. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения депутаты Госдумы заявили о концептуальной ошибке при подсчетах и снижении и без того нищенских доходов пенсионеров. С критикой выступили даже представители «Единой России», но проголосовали все равно «за».

В частности, депутат от «ЕР» Михаил Тарасенко вполне обоснованно обратил внимание, что в предлагаемых проектах бюджетов Фондов нарушены основные принципы страхования, когда богатый должен платить за бедного, а здоровый – за больного. «Система настроена не на поддержку бедных, а на поддержку богатых фактически. Такая сдержанность по отношению к богатым приводит к дефициту средств, которые забираются из Фонда страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – и это опять закладывается в бюджет. Нарушается принцип самостоятельности… Фонд-то один, а бюджеты разные», – констатировал депутат, но при этом заявил, что «единороссы» поддержат в первом чтении проекты бюджетов трех Фондов.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин со своей стороны сообщил, что его фракция проголосует против. По его словам, проблема в неадекватности законопроектов. «Мы голосуем против неадекватности, которая грозит перейти в беззаконие, призываю не путать эти понятия. Потому что Бюджетный кодекс требует, прежде всего, достоверности. Мы не имеем права принимать заведомо недостоверный бюджет, основанный на заведомо недостоверном прогнозе», – подчеркнул он.

«Если ваша модель показывает неправильный результат – так найдите ошибку, исправьте эту модель… Инфляция в 4% рассчитана из того, что в этом году она будет 5,8%. У нас сейчас 8% уже. Она потянет за собой инфляцию 22-го года по любому. Спрашиваешь у разработчиков: а как это? Банк России еще сильнее ужесточит финансовую политику – мы на него надеемся. Только если дистрофика лечить голодом, пусть даже денежным, он не выздоровеет. Мы точно этого хотим? Инфляция вызвана не избытком денег, а тотальным произволом монополий. Игнорируя это, мы игнорируем реальность и строим бюджеты на песке», – констатировал Делягин.

В ходе дискуссии депутат от ЛДПР Ярослав Нилов предложил вернуться к прямому государственному финансированию. «Прекратить давать возможность страховым компаниям дальше паразитировать на наших с вами деньгах. Необходимо объединить Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования. Должно быть учреждение социальной поддержки. Ни в коем случае нельзя использовать термин «Фонд» – он раздражает, у него отрицательный подтекст», – считает он.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный со своей стороны заявил, что его фракция против принятия всех трех законопроектов. «Средняя страховая пенсия на следующий год 17 тысяч 115 (рублей). Несмотря на обещанную тысячу, средний рост 818 рублей. Эффект от повышения пенсионного возраста затухает, и на будущие годы он практически пропадет полностью… Если пересчитать по паритету покупательской способности, то она приблизительно в полтора-два раза ниже, чем у наших ближайших соседей, в том числе постсоветского пространства, за исключением Украины и Грузии», – уточнил он.

Парламентарий отметил, что по доле расходов на пенсии в ВВП Россия проигрывает вдвое большинству стран. «8 трлн рублей – это 5,9% от ВВП. В большинстве стран этот показатель 9-11%. Мы вдвое сегодня проигрываем по наполнению нашего Пенсионного фонда. Если будем говорить про страховые взносы, то их поступит 6,3 трлн рублей. Приблизительно 2 трлн – наша страна и наш пенсионный фонд недополучает из-за так называемой «серой» занятости. Это тоже зона ответственности правительства. Если говорить про прожиточный минимум пенсионера, на протяжении трехлетки получим интересные цифры: к 22-му году – 166%, 23-й год – 158%, и соответственно 24-й – 154%. Идет планомерное снижение покупательской способности пенсии даже к прожиточному минимуму пенсионера», – констатировал Куринный.

«Да, мы приняли в прошлом году закон, в соответствии с которым прожиточный минимум пенсионера оторван от реальных расходов на продукты, оплату ЖКХ и всего остального. Теперь он вычисляется виртуальным вариантом. Но я еще раз напомню, даже этот виртуальный прожиточный минимум – отношение к нему пенсии убывает постепенно в течение этой трехлетки. Наши пенсионеры будут становиться еще беднее… Как можно голосовать за этот бюджет Пенсионного фонда, если он приводит к снижению благосостояния наших пенсионеров, не отвечает ни на один вопрос и загоняет ситуацию в тупик?» – заключил Куринный.

Москва, Мария Соколова

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