Не так голосовал: депутат Госдумы, который был против проекта бюджета РФ, лишится партбилета

Комиссия по этике «Единой России» рекомендовала исключить из партии члена фракции «ЕР» в Госдуме Евгения Марченко. Народный избранник признан нарушителем норм Устава и положение о фракции, проголосовав против принятия бюджета на предстоящую «трехлетку». Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии, замсекретаря Генсовета партии Евгений Ревенко.

«В нашем Уставе закреплено, что депутат должен действовать в соответствии с решениями центральных органов партии. Открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, а после принятия окончательного решения – придерживаться коллегиальной позиции. Что касается фракционной работы – поддерживать выработанную фракцией позицию и голосовать в соответствии с решением фракции о консолидированном голосовании по вопросам, рассматриваемым Госдумой», – пояснил Ревенко, слова которого цитирует официальный сайт «Единой России».

В сообщении отмечается, что члены комиссии «Единой России» по этике приняли единогласное решение рекомендовать исключить из партии Евгения Марченко. Предполагается, что президиум генсовета партии рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.11.21

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