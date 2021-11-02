Депутат Госдумы лишился партбилета «Единой России»

Президиум Генсовета «Единой России» лишил депутата Госдумы Евгения Марченко партийного билета и рекомендовал исключить его из думской фракции. Как сообщила пресс-служба «ЕР», решение было принято сегодня.

Напомним, парламентарий проголосовал против принятия проекта федерального бюджета на предстоящую «трехлетку», хотя фракция «ЕР» поддержала этот документ. В партии сочли это грубым нарушением, обратив в внимание, что в Уставе и положении о фракции «Единой России» говорится, что депутат должен действовать в соответствии с решениями центральных органов партии. Открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, а после принятия окончательного решения – придерживаться коллегиальной позиции.

Как подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, «кейс Марченко» «абсолютно адекватно рассмотрен комиссией по этике и Президиумом Генсовета» – подобные факты должны жестко пресекаться.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.11.21

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