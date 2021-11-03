«Зачем такая партия избирателям?» Лидер «Справедливой России» обрушился с критикой на «ЕдРо»

Исключение депутата Госдумы Евгения Марченко из «Единой России» является красноречивым казусом, который показывает, что стремление защищать интересы избирателей является преступлением в глазах партийного руководства «единороссов». Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов.

Политик обратил внимание, что на встрече фракции с министром финансов РФ Антоном Силуановым депутату-одномандатнику из Санкт-Петербурга Марченко не позволили задать вопрос о выделении средств на новый центр педиатрии в его избирательном округе, и он проголосовал против бюджета. Накануне за это Марченко был исключен из «партии власти».

«Возникает вопрос: зачем такая партия избирателям? Устав «ЕР» начинается словами о том, что основополагающей ценностью этой партии якобы является «благополучие человека: его здоровье и долголетие». О том, что это пустые слова, за которыми ничего нет, мы и так знали. Вчера это было продемонстрировано всем гражданам страны», – заявил Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.11.21

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