«Это вакханалия»: в Госдуме готовы ужесточить наказание для агрессивных мигрантов

Фракция «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме вносит законопроект об ужесточении наказания для иностранных мигрантов за нападение на россиян. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил лидер «эсеров» Сергей Миронов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента, комментирую недавнее нападение на мужчину с ребенком в новой Москве. По его мнению, необходимо также ввести визовый режим со странами СНГ.

«Введение визового режима со странами Центральной Азии, со странами СНГ. Мы считаем, это делать необходимо. Прекратить создание фактически анклавов на территории, где традиционно проживали граждане РФ, где создаются, в том числе, за счет коррупционных схем получение регистрации и прописки, – такие анклавы, где уже местного населения становится меньше. Это абсолютно недопустимо», – подчеркнул Миронов.

По его словам, в связи с недавними событиями, когда четверо мигрантов избили мужчину с ребенком, «мы вносим изменение в Уголовный кодекс». «За групповое избиение, даже если человек отделался легким испугом, вообще никаких побоев, ничего нет, но был факт группового избиения – 5 лет тюрьмы. Потому что эту вакханалию надо останавливать», – заявил он.

«Еще раз призываю внимательно посмотреть на практику привлечения мигрантов в нашу страну – здесь их слишком много. И не надо нам ждать того, что происходит в Европе, в том же Париже, Лондоне, других столицах европейских государств, где уже целые районы заполнены мигрантами, и там коренного населения практически не остается. Для России это недопустимо. И мы еще раз будем настаивать на принятии срочных кардинальных мер», – заключил Миронов.

Как сообщалось ранее, 4 ноября в новой Москве четверо мигрантов напали на двоих прохожих, один из которых был с малолетним ребенком на руках. После небольшой потасовки компания дебоширов отступила. Позже у торгового центра мужчину избили. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК ФР «Хулиганство». Позднее инцидент был квалифицирован как «Покушение на убийство». Все подозреваемые арестованы.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.11.21

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