«Малообъяснимые решения»: в Госдуме раскритиковали действия властей на фоне всплеска заболеваемости Covid-19

Российские власти принимают малообъяснимые решения на фоне роста заболеваемости коронавирусом и рекордной смертности от этой инфекции, разрешая поездки в самые вирусоопасные страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. При этом политик обратил внимание, что на фоне коронавирусной катастрофы совершенно не понятно, чем занимается оперативный штаб.

«Если верить вашим начальникам и ведущим на центральных каналах, то у нас катастрофа с коронавирусом. А я спрашиваю: чем занимается оперативный штаб? В новом созыве этот вопрос уже четырежды поднимался», – подчеркнул Коломейцев.

Депутат пояснил, что оперштаб, который призван решать коронавирусные проблемы, «должен информировать, в чем же причина». «Или неправильное решение, или все-таки причина несколько более фундаментальная и заключается в том, что оптимизированное здравоохранение или уничтоженное первичное звено и отсутствие необходимых лекарств и протоколов, на данный момент являются причиной и повышенной смертности, и заболеваемости», – заявил Коломейцев.

«Непонятно, как можно 15 стран открывать, самых вирусоопасных, и в то же время своих людей усаживать под конвой – и никуда не выходи без QR-кода, никуда не входи. Мы считаем, что это крайне необоснованное решение и малообъяснимое», – заключил депутат.

Как сообщалось ранее, за последние сутки число летальных случаев среди пациентов с Covid-19 за достигло нового максимума за весь период пандемии – 1 211 человек. Суточная смертность от коронавируса в России растет четвертый день подряд. Накануне зарегистрировали 1190 смертей, а всего с начала пандемии – 249 215 случаев.

Суточный прирост больных коронавирусом колеблется, но остается выше 39 тысяч случаев. За минувшие 24 часа во всех регионах РФ выявили 39 160 новых больных Covid-19, а за все время пандемии – 8 873 655 человек.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.11.21

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