«Прививочный апартеид»: в Госдуме заявили, что государство «подставило» россиян с QR-кодами

Российское государство по-хамски относится к гражданам, что наглядно проявилось во вчерашнем сбое в системе QR-кодов вакцинированных от Covid-19. Об этом заявил председатель лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов. По его словам, случившееся иллюстрирует уязвимость и порочность активно насаждаемой системы прививочного апартеида.

Накануне жители разных регионов РФ столкнулись с прекращением действия электронного подтверждения вакцинации. Возможная причина – технический сбой в системе «Госуслуг». Минцифры и Минздрав России разъяснили, что QR-коды действительны в течение всего срока.

Комментируя эту ситуацию, Миронов обратил внимание, что вакцинация – личный выбор гражданина, и QR-код лишь подтверждает этот выбор, но не означает, что человек в данный момент не инфицирован, и по определению не может служить пропуском в места массового пребывания людей, на работу или учебу. «Однако сейчас QR-код по факту таковым является, что создает условия для распространения вируса. Более того, наличие или отсутствие кода признано поводом для ограничения прав человека, средством разделения общества на граждан первого и второго сорта. При этом, как мы видим, нет никакой гарантии, что вакцинированный не может превратится в изгоя», – констатировал политик, слова которого приводит пресс-служба партии.

При этом лидер «эсеров» отметил, что в результате технического сбоя тысячи россиян по всей стране попали в неловкое положение, а перед ними никто даже не извинился. «Государство призывало людей вакцинироваться, а потом их подставило. Все закономерно: если с пренебрежением, по-хамски относиться к людям, это распространяется на всех без изъятия, будь ты привит или нет», – подчеркнул Миронов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.11.21

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