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Вторник, 9 ноября 2021, 15:34 мск

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«Для самообогащения узкой группы»: партия власти помогает банкам получать сверхприбыли на фоне обнищания населения

Российская банковская система стала «вещью в себе», которая получает сверхприбыли на фоне обнищания и закредитованности граждан. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, предвыборные законопроекты «Единой России», которые частично могли бы помочь россиянам, сейчас просто снимаются с рассмотрения.

«Три пиар-закона, которыми «Единая Россия» потанцевала перед выборами очень много. Это о том, чтобы отменить комиссионные вознаграждения для кредитных организаций за возврат ваших денег, за клиентский перевод. Сегодня, видите, так скромно, без объяснений, по 118 статье два таких закона просто снимаются. Хотя мы считаем, что в данной ситуации, когда восемь лет идет реальное падение доходов населения, закредитованность колоссальная нашего общества, банковская система сегодня имеет сверхприбыли необоснованно», – пояснил он.

Парламентарий обратил внимание, что в Великую депрессию в США первый закон, который предложил президент, это «борьба с монополией и борьба со сверхприбылью банковской системы». «Этот закон был реализован и заставил банковскую систему быть кровеносной системой и позволила выйти из Великой депрессии. Что делает у нас банковская система – у нас банковская система – вещь в себе. В скором времени будет отчет Банка России – у них все хорошо, а в стране – плохо. Тогда я спрашиваю: чей это банк и для чего он служит, для самообогащения узкой группы ограниченных людей или все-таки для решения проблем страны?» – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

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