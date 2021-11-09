Какие меры принимаются? Госдума планирует в экстренном порядке пригласить вице-премьера РФ Голикову для доклада

Госдума планирует в экстренном порядке пригласить на свое пленарное заседание вице-премьера РФ, председателя оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяну Голикову, чтобы ознакомиться с мерами противодействия распространению Covid-19. С таким предложением выступил депутат от КПРФ Алексей Куринный.

«Сегодня новый рекорд смертности РФ – более 1200 человек, и мы должны заслушать ту информацию и те меры, которые принимают сегодня и правительство, и оперативный штаб в целом для противодействия этой угрозе. А число заразившихся регулярно 39,40,41 тысяч обновляет в течение последней недели», – отметил он.

Депутат предложил воспользоваться нормой регламента, которая позволяет пригласить члена правительства для доклада в Госдуме в экстренном порядке, так как графике правительственных часов на эту сессию такое мероприятие не запланировано.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны поручил своему заместителю Александру Жукову рассмотреть возможность решить этот вопрос. «Он (Жуков) у нас входит в координационный совет во главе с председателем правительства, этот вопрос обсудить. И на следующем заседании нам доложит о результатах этого разговора. И также попросим председателя комитета по охране здоровья Дмитрия Хубезова, чтобы он переговорил по этому вопросу с руководителем штаба Голиковой Татьяной Алексеевной», – отметил он.

По данным оперштаба, сегодня в России число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 1 211 и достигло максимума с начала пандемии.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.11.21

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