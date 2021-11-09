российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 ноября 2021, 15:34 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Какие меры принимаются? Госдума планирует в экстренном порядке пригласить вице-премьера РФ Голикову для доклада

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Госдума планирует в экстренном порядке пригласить на свое пленарное заседание вице-премьера РФ, председателя оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяну Голикову, чтобы ознакомиться с мерами противодействия распространению Covid-19. С таким предложением выступил депутат от КПРФ Алексей Куринный.

«Сегодня новый рекорд смертности РФ – более 1200 человек, и мы должны заслушать ту информацию и те меры, которые принимают сегодня и правительство, и оперативный штаб в целом для противодействия этой угрозе. А число заразившихся регулярно 39,40,41 тысяч обновляет в течение последней недели», – отметил он.

Депутат предложил воспользоваться нормой регламента, которая позволяет пригласить члена правительства для доклада в Госдуме в экстренном порядке, так как графике правительственных часов на эту сессию такое мероприятие не запланировано.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны поручил своему заместителю Александру Жукову рассмотреть возможность решить этот вопрос. «Он (Жуков) у нас входит в координационный совет во главе с председателем правительства, этот вопрос обсудить. И на следующем заседании нам доложит о результатах этого разговора. И также попросим председателя комитета по охране здоровья Дмитрия Хубезова, чтобы он переговорил по этому вопросу с руководителем штаба Голиковой Татьяной Алексеевной», – отметил он.

По данным оперштаба, сегодня в России число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 1 211 и достигло максимума с начала пандемии.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.11.21

«Для самообогащения узкой группы»: партия власти помогает банкам получать сверхприбыли на фоне обнищания населения. / ЕС обвинил Белоруссию в гибридной атаке и отменил упрощенную выдачу виз. / Сначала предупреждение, потом суд: в Госдуме хотят изменить закон об иноагентах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

«Для самообогащения узкой группы»: партия власти помогает банкам получать сверхприбыли на фоне обнищания населения

«Прививочный апартеид»: в Госдуме заявили, что государство «подставило» россиян с QR-кодами

«Малообъяснимые решения»: в Госдуме раскритиковали действия властей на фоне всплеска заболеваемости Covid-19

«Это вакханалия»: в Госдуме готовы ужесточить наказание для агрессивных мигрантов

Произвол монополий: в Госдуме назвали реальные причины подорожания «молочки»

«Зачем такая партия избирателям?» Лидер «Справедливой России» обрушился с критикой на «ЕдРо»

СКР назначил экспертизы по делу о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Рашкин

Депутат Госдумы лишился партбилета «Единой России»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Госдума, правительство РФ,