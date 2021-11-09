Партию власти подвел «техосмотр»: фракцию «Единая Россия» в Госдуме обвинили в плагиате

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного автотранспорта. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты проголосовали единогласно «за» с одной оговоркой от фракции «Справедливая Россия – За правду», представитель которой назвал принятый документ плагиатом.

В повестку дня было включено два альтернативных законопроекта об отмене техосмотра – один от «эсеров» был внесен в июне, второй от «единороссов» – в сентябре. Депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг обратил внимание, что оба документа об одном и том же.

«Если вы («Единая Россия») концептуально согласны, что нужно для физлиц, которые не используют личный транспорт для коммерческих целей, им разрешить не проходить техосмотр, то какая проблема? Все ваши замечания, которые в вашем законопроекте есть, нельзя было внести во втором чтении? Они не концептуального характера, это мы сто раз делали и делать будем еще», – отметил он.

«Почему появляется другой законопроект, один поддерживается, а этот не поддерживается, хотя они об одном и том же? А есть большая разница – авторы законопроектов из разных партий. Один внесен в июне, а второй – в сентябре. Вот и вся разница. Через три месяца увидели, что концепция правильная, людям понравится – за 5 дней до выборов вносится и принимается под авторством другой партии. Мне кажется, это неправильная практика, ее надо менять. Если концептуально идея правильная, в первом чтении ее принимайте, вносите поправки во втором, будьте авторами этих поправок и закон будет приниматься. Мне кажется это правильно, а иначе мною лично это воспринимается как плагиат», – подчеркнул Гартунг.

В итоге депутаты единогласно приняли законопроект, внесенный депутатами «Единой России», об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Документ не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров и в служебных целях. При этом техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Москва, Мария Соколова

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