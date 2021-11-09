«Мы никогда не начнем производить»: правительство РФ тормозит выполнение собственных госпрограмм

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагающий льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) для ввоза в Россию технологического оборудования и электронной продукции, аналоги которых не производятся внутри РФ. По мнению внефракционного депутата Оксаны Дмитриевой, такая мера не стимулирует развитие отрасли внутри страны и противоречит соответствующим госпрограммам.

«Льгота – отказ от НДС может предоставляться только на то технологическое оборудование либо какой-то вид электронной продукции, который не только не производится, но который и не собираются никогда производить в РФ. Потому что такой механизм, когда мы даем льготу, пока не производим, а потом, когда мы начнем производить, мы тут же эту льготу отменим – мы никогда не начнем производить. Никогда», – заявила парламентарий, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Дмитриева обратила внимание, что такая норма противоречит госпрограмме развития электронной промышленности, а также электронной компонентной базы и радиоэлектроники. «Допустим, сыграет положительно ваша программа развития радиоэлектронной промышленности, начнут производить те виды продукции, которые раньше не производились. Они же будут их продавать с НДС, а ввозимая продукция без НДС. Вот я потребитель этой электронной продукции. Кому я отдам предпочтение – старой марке иностранного производства, дешевой, которая ввозится без НДС и у которой еще субсидирование экспорта есть в своей стране либо нашей, которую только начали производить и продают еще с НДС? Поэтому, даже если вы обеспечите какой-то тактический выигрыш, то в перспективе это не является стимулированием развития электронной промышленности – тем более по компонентной базе даже специальные программы и подпрограммы есть», – подчеркнула Дмитриева.

«Это противоречивое очень предложение. Льгота может быть дана в исключительных случаях по исключительным видам оборудования и электронной продукции, – которые никогда и сейчас не производятся и не намечается их производство. Аналог по сельхозкультурам – какао-бобы. Они никогда у нас расти не будут», – заключила депутат.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.11.21

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