«Логика немножко косая»: Минфин РФ отказался выделить деньги на массовое экспресс-тестирование на коронавирус

Комитет Госдумы по охране здоровья отклонил поправку в федеральный бюджет-2022, которая предполагает выделение средств на увеличение объемов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании думского комитета представитель Минфина РФ заявил, что на это нет средств, а в Минздраве обратили внимание на отсутствие кадров.

В ходе обсуждения проблемы заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников подчеркнул, что при страховых случаях бесплатное тестирование входит в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). «Что касается обеспечения тестированием граждан, то указанные вопросы сейчас решаются в пробном режиме путем разработки и применения экспресс-тестов. Закладывать в бюджет заранее обеспечение граждан бесплатным тестированием у нас нет источников. Это достаточно большие расходы, поэтому поправка не поддерживается», – сообщил он.

Представитель Минздрава РФ со своей стороны отметил, что, кроме материальных ресурсов, есть недостаток кадров для расширения тестирования. Депутат от «Единой России» Римма Утяшева, в свою очередь, подчеркнула, что речь идет о важном направлении. «Мы хотели бы, чтобы экспресс-тесты через ФОМС были у скорой помощи, у ФАПов, фельдшеров, участкового терапевта и в приемных покоях ЛПУ. Мы в приемных покоях обеспечиваем конечно за счет внебюджетных средств. Но почему должны быть внебюджетные средства, надо бюджетные. Я не говорю, что всех надо тестировать, но экспресс-тесты в этих четырех случаях должны быть, и надо найти эту сумму», – отметила она.

В своем выступлении депутат от КПРФ Алексей Куринный обратил внимание на отсутствие логики в решениях правительства. «В ОМС заложено тестирование лишь определенной группы, контактные лица через ОМС не тестируются, и сегодня из-за этого, в том числе, у нас идет такое распространение инфекции, что мы вовремя не тестировали пациентов. То есть, либо потратить сегодня 500 рублей и протестировать человека, и оставить его лечиться амбулаторно или дома, чтобы не распространял, либо потом 200 тысяч в него вложить… Это так вот грубо, на стационарном этапе, иногда и больше, когда он через реанимацию проходит, и все остальное. Не кажется ли вам, что здесь логика немножко косая. То есть, мы не вкладываем рубль, чтобы потом потерять пять рублей на следующем этапе. Это если чисто финансово подходить. Я уж не говорю про человеческие жизни и здоровье», – подчеркнул он.

«Президент дал поручение. До конца года будут деньги на тест-системы?» – обратился Куринный к представителю Минфина. На что получил ответ, что пока нет, «будем решать по мере развития эпидемии».

По итогам обсуждения комитет большинством голосов «Единой России» отклонил данную поправку в бюджет-2022.

Москва, Мария Соколова

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