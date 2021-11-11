«Беззаконие становится законом жизни»: Зюганов заявил об активизации в России «пятой колонны»

В России действует «пятая колонна», которая дестабилизирует ситуацию в стране. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Политик обратил внимание, что прямые указания президента РФ Владимира Путина игнорируются, и потребовал от генпрокурора и руководителей силовых ведомств разъяснить, почему беззаконие становится «законом жизни».

«На встрече с президентом я официально ему вручил целую папку материалов, связанных с грубым нарушением законности в стране. Одновременно и список тех, кого после выборов фактически профилактировали. Более 100 человек или оштрафовали, или посадили, или продолжают преследовать. То же самое творится с коллективами народных предприятий. Мы официально обратились с просьбой в Думе, чтобы пригласить генпрокурора и министра внутренних дел и они дали ответ на эти вопросы. Президент поручил официально разобрать все эти наши обращения силовым ведомствам. Надеюсь, что [генеральный] прокурор [Игорь] Краснов даст нам ответы на те материалы, которые лежат у него, которые поступили не только от администрации президента, но и на все обращения наши», – отметил он.

При этом лидер КПРФ обратил внимание, что продолжается преследование членов партии в регионах. «Меня как политика крайне беспокоит сложившаяся ситуация преследования наших первых секретарей, руководителей наших фракций, начиная от Ашихмина на Сахалине. Наша команда на Сахалине, 8 человек, пошли на 7 ноября возлагать цветы – всех арестовали и продержали несколько человек в «кутузке». Наши комсомольцы в Ленинграде решили тоже возложить цветы – отметить этот праздник. Задержали, 30 часов держали в околотке, потом посадили в автобус и еще пять часов везли до суда, чтобы наложить на них санкции. На мой взгляд, те, кто этим занимается, стопроцентные провокаторы», – заявил Зюганов.

При этом лидер КПРФ подчеркнул, что Россия «как никогда требует стабильности», о чем неоднократно заявлял глава государства, требуя «выйти на мировые темпы развития, остановить вымирание страны, все сделать для того, чтобы преодолеть обнищание и войти в пятерку ведущих стран». Тем не менее, как подчеркнул Зюганов, Россия «продолжает вымирать ударными темпами».

«В этом году страна потеряет почти 900 тысяч человек – три города на 300 тысяч, как после атомной бомбардировки. Посмотрел, как складывается ситуация за прошлый месяц – пять покойников, три новорожденных. Нигде в мире, ни в одной стране нет таких последствий. Все списывают на ковид. Да, ковид – противная болезнь, но главная причина в разгроме всей медицины. Из 15 тысяч минздравучреждений 10 тысяч было ликвидировано. Первичная медицина почти вся разгромлена и списана на местные бюджеты – они сидят все в долгах, как в шелках», – констатировал Зюганов.

«У меня ощущение, что в стране действует «пятая колонна». Эти огрызки ельцинско-гайдаровской эпохи, которые не хотят понять, что левоцентристский поворот на всей планете идет, и никто его не остановит. Американцы это дано осознали, немцы избрали социал-демократов, в целом левые настроения – планета требует справедливости. И никакое прокурорское деяние без справедливости не может быть законно. Поэтому я бы попросил генпрокурора ответить на эти ключевые вопросы», – отметил Зюганов, подчеркнув, что «последние пять лет беззаконие становится законом жизни, в том числе, и «Единой России».

Москва, Мария Соколова

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