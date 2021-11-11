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Четверг, 11 ноября 2021, 17:36 мск

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«Стабильность»: отток капитала из России увеличивается

Чистый отток капитала из России по итогам десяти месяцев 2021 года достиг уровня в $65,7 млрд, что в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ на основе предварительной оценки.

«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора выросло по сравнению со значением предыдущего года на 23,0 миллиарда долларов преимущественно за счет операций прочих секторов по размещению активов за рубежом», – уточняется в сообщении ЦБ РФ.

Стоит отметить, что чистый отток частного капитала из России по итогам 2020 года оценивался почти в $47 млрд, что почти в два раза больше, чем годом ранее, когда из страны было выведено $22,1 млрд.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / ЦБ РФ

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Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Финансовый кризис, ЦБ РФ,