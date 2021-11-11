«Цены выросли, Антон Германович»: министр финансов РФ попал в Госдуме в неудобное положение

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают изъятие сверхприбылей металлургов в связи с ростом цен на их продукцию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции выразили опасения, что это решение в итоге приведет к новому витку роста цен. При этом глава Минфина РФ Антон Силуанов, рекламировавший новые идеи правительства, опять попал в неудобное положение, продемонстрировав, по мнению парламентариев, непонимание, что на самом деле происходит в экономике России. На это обратил внимание даже спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе обсуждения депутат от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин обратил внимание, что предлагаемая правительством РФ схема для металлургов является копией недавнего налогового маневра для нефтяников, который привел к росту цен на топливо. «Схема с отказом от экспортной пошлины и с введением НДПИ – это зеркальная копия того, что мы уже делали с налоговым маневром в нефтяной отрасли. Тогда результат того, что у олигархов отказались брать на тех рынках, где они зарабатывают и перенесли изъятие сверхприбыли на внутренний рынок – то есть, из карманов граждан РФ – привело к скачку цен на бензин, привело к тому, что мы дотируем все НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы). Мы НПЗ дотируем, но их немного. Не получится так, что у нас подскочат цены на внутреннем рынке из-за НДПИ и придется дотировать все машиностроение?» – заявил он.

Глава Минфина РФ в ответ пояснил, что Всемирная торговая организация (ВТО) ограничивает длительность введения пошлин, после чего могут последовать расследования. «Что касается вопроса скачка цен… Цены определяются, исходя из мировых цен. Мы видели, выросли цены мировые, выросли на внутреннем рынке. Через экспортные пошлины мы эти цены остановили и начали контролировать. Поэтому цены на внутреннем рынке, да и в других странах, зависят от спроса и предложения. Вопрос введения НДПИ будет использоваться компаниями как… если они вложат это в цену, будет проще завозить импортный товар. Цены везде одинаковые – отличаются только из-за транспортного плеча в составляющей. Поэтому, по нашим расчетам, НДПИ и акцизы не приведут к росту цен», – сказал Силуанов.

Между тем внефракционный депутат Оксана Дмитриева со своей стороны отметила, что предлагаемое правительством налогообложение не только приведет к росту цен, но и подорвет конкурентоспособность отечественных предприятий. «Предлагаемый механизм в правительстве привязывает ставки и НДПИ, и акцизов к мировым котировкам. Таким образом создается мультипликатор, который при росте мировых цен увеличивает налоговый пресс и, соответственно, мультиплицирует рост внутренних цен. Они становятся ничуть не меньше мировых. А с учетом того, что на экспорт у нас действует компенсация НДС, возврат входящего НДС, а по внутренним поставкам мы платим НДС, то поэтому получается, что поставки на внешний рынок оказываются гораздо более выгодными, чем поставки на внутренний рынок. То есть, тем самым подрывается конкурентоспособность», – констатировала парламентарий.

В то же время депутат от КПРФ Евгений Бессонов подчеркнул, что меры правительства РФ противоречат поставленной главой государства задачи – борьбе с бедностью. «Ваши эксперты заложили инфляцию в 21-м году в 4%, сейчас она реально 7,8%... Вы ввели экспортные пошлины на зерно и изъяли сверхдоходы у крестьян – 3 тысячи с тонны. Снизили цены на зерно на внутреннем рынке. В результате у крестьян сейчас нет денег, чтобы ввезти резко подорожавшие удобрения минеральные. Этот вопрос вы не решили до сих пор. И почему заменять вот эту действенную пошлину на акциз, который реально изымет средства у нашего нищего населения? И президент вам сказал: первая – это борьба с бедностью у нас задача. И если нам мешает ВТО, так может выйти из ВТО, мы же все-таки продавцы, не покупатели? Это наш товар», – отметил он.

Силуанов в ответ пояснил, крестьянские хозяйства не пострадали, так как «их маржинальность достигает 40-80%», а удобрения не выросли в цене. «По минудобрениям – подорожали. Не могу согласиться с этим. Наши предприятия – производители удобрений. Из чего делаются удобрения? Из газа. Газ подорожал на внешнем рынке, и на внешнем рынке подорожало удобрение. Но наши предприятия- производители, удобренщики получают газ по нашим внутренним ценам, и цены на удобрения, они может быть выросли, но абсолютно не в тех пропорциях, которые мы наблюдаем на внешних рынках. Это раз. И второе. Удобренщики. Мы собирали совещание в правительстве – подтвердили, что они поставляют удобрения нашим селянам по прежним ценам», – заверил глава Минфина РФ.

Тем не менее, спикер Госдумы Вячеслав Володин повторно задал Силуанову большую часть вопросов, так как предыдущие ответы на удовлетворили депутатский корпус. При этом председатель нижней палаты парламента лично подтвердил министру финансов РФ, что удобрения в РФ действительно подорожали.

«Антон Германович, все-таки наш коллега вопрос правильно задает. Почему нельзя было отрегулировать вопросы, которые мы обсуждаем, ввозными таможенными пошлинами? В этом случае у нас будут сверхдоходы изыматься, исходя из мировой конъюнктуры, но параллельно будет происходить затоваривание внутреннего рынка, за счет чего у нас вами стоимость будет снижаться. Как это делаете вы достаточно эффективно по вопросам, связанным с нефтью, газом… Об этом речь идет. Это первое. Второй вопрос задам тоже в развитии вопроса нашего коллеги. Пожалуйста, ответьте. Вы выбрали форму акциз. Да, вы забираете сверхдоходы, но при этом у нас с вами стоимость не меняется, и это говорят наши коллеги. Да, вы забрали, но стоимость как была высокая, так и есть. Президент как задачу поставил – взять под контроль цены, добиться их снижения. Мы изымаем, но цели, которые нам поставил президент, не достигаем. Вы говорите, это не предмет данного законопроекта, а какой же тогда законопроект регулирует эти вопросы?» – обратился Володин к Силуанову.

«Стоимость удобрений на внутреннем рынке выросла, Антон Германович, на 40-70%. И когда говорят о приемлемых ценах, покажите пример приемлемой цены, где она снижена и стала меньше. Давайте, коллеги, ко второму чтению мы и эту тему обсудим… 40-70%. Дальше это будет в стоимости зерна. Если говорим о металле, то это будет в стоимости сельхозтехники, комбайнах, тракторах – это тоже в стоимости зерна. В итоге это будет стоимость хлеба. Мы не должны с вами допускать роста цены на продукты питания. Поэтому надо это все учитывать. Давайте это обсуждать», – подчеркнул спикер Госдумы.

После продолжительного обсуждения большинством депутатов от «Единой России» поправки были приняты в первом чтении. Согласно законопроекту, со следующего года будет изменена формула расчета НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) на железную руду, коксующийся уголь и многокомпонентные комплексные руды с содержанием меди, никеля и металлов платиновой группы. Размер налоговых выплат будет привязан к котировкам на мировом рынке.

Стоит отметить, что в 2013 году Силуанов, уже будучи министром финансов РФ, оказался не в курсе астрономических кредитных ставок в российских банках. «Мне тут недавно поступило конфиденциальное предложение: мне хотели предоставить потребительский кредит, лично мне, Силуанову Антону Германовичу. Знаете, какая ставка была предложена – 23%...» – возмутился тогда Силуанов, назвав такой размер «запредельным».

Москва, Мария Соколова

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