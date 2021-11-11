«Странная политика»: в Госдуме обвинили правительство РФ в защите олигархов и зарубежного капитала

Правительство РФ проводит «странную» политику по защите иностранного капитала и российских олигархов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг при рассмотрении на пленарном заседании нижней палаты парламента поправок в Налоговый кодекс, касающихся изъятия сверхприбыли в металлургической отрасли. По его мнению, такие решения могут обернуться разрушением отечественной экономики.

«Постараюсь ответить на те вопросы, на которые не ответил министр финансов Антон Силуанов. Почему на внутреннем рынке цены даже в долларах выше, чем на экспорт? Потому что у нас чрезвычайно монополизированный рынок. У нас на металлургическом рынке сложилась олигополия – несколько компаний контролируют весь рынок. Когда нам говорят, мы (Минфин) вот с ними договорились – вместо экспортных пошлин, мы введем акциз, при этом акциз не будет включаться в цену. Антон Германович, что бы вы ни написали в законе, он будет включен в конечную цену, потому что они полностью контролируют ценовую политику на внутреннем рынке. 100% даю вам гарантию», – подчеркнул Гартунг.

«Вы (Силуанов) говорите, чтобы цены на металл не выросли, мы будем ввозить металл. Антон Германович, ничего вы не ввезете. Посмотрите, какие у нас расстояния. Откуда вы, из Турции повезете металл, например, на Урал? Вы представляете, какое транспортное плечо? Посчитайте. Даже если в Турции будет дешевле, вы пока его довезете до предприятия – транспортные затраты все съедят. Это не вариант, в России это не работает… И потом, мы своим металлургам не даем работать внутри страны, импорт будем завозить. Слушайте, это мне кажется, странная политика. Я понимаю, если б мы услышали это от министра турецкого правительства…» – констатировал депутат.

По его словам, перспектива с ростом цен очевидна. «Если НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) в цену включается – это, конечно, повлияет на цену. А вы говорите – нет, не повлияет… Это ж арифметика, у меня даже внуки с этим справятся. Сегодня в комнате для совещаний мы провели обсуждение, и, действительно, вы сделали предложения, которые частично нивелируют негативные последствия вступления в силу этого закона – выводят из-под акциза литейки, электрометаллургию. И то вопрос, как это будет, скажем так, администрироваться. Я не буду сейчас в детали вникать, это будет во втором чтении, мы к этому еще вернемся, но у меня большие сомнения, что это будет работать», – сказал Гартунг.

Также парламентарий обратил внимание на довод главы Минфина РФ, что экспортные пошлины – это не вариант для металлургии. «На нефти – вариант, на зерно – вариант, на многие товары, где у вас действуют экспортные пошлины, – это вариант. Почему на металл-то не вариант? Не понимаю, здесь мы ВТО не боимся, а здесь боимся, что ли? Кто будет накладывать санкции на Россию во время мирового дефицита стали? Какое правительство начнет ограничивать ввоз российской стали, когда у них и так ее не хватает? Я себе не представляю этого. Ну может быть только российское правительство может на это пойти, но других я не представляю», – констатировал он.

Как считает Гартунг, в этой ситуации импортная продукция может уничтожить отечественное производство. «Вот вы сейчас выделяете несколько триллионов рублей на госпрограммы. Как вы думаете, чью продукцию они будут закупать после принятия таких законов? Конечно, импорт попрет в Россию. И мы все эти триллионы рублей направим на развитие Турции, Китая, Германии. Может, мы в России будем их осваивать и создавать рабочие места?.. Дифференцированный возврат НДС экспортерам сырья. Давайте рассмотрим. Значит в Китае это работает. Почему у нас не работает? Мы ж не говорим обнулить, вы на 1% снизьте возврат НДС – денег получите в несколько раз больше, чем планируете сейчас. Или, например, плюс 1% ставки налога на дивиденды покроет все ваши доходы, которые вы сейчас собираете. При этом тем, кто инвестирует, верните инвестиционную льготу по налогу на прибыль. Она ж работала. Вот вам сбалансированные предложения. В течение нескольких минут вам накидал. Готов подготовить подробную записку, давайте обсудим», – заключил депутат.

Сегодня нижняя палата парламента приняла в первом чтении поправки в налоговый кодекс, которые, в частности, предусматривают изымание сверхприбылей металлургов, в связи с ростом цен на их продукцию. Согласно законопроекту, со следующего года будет изменена формула расчета НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и многокомпонентные комплексные руды с содержанием меди, никеля и металлов платиновой группы. Предполагается, что размер налоговых выплат будет привязан к котировкам на мировом рынке.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 11.11.21

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