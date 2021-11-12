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«Ущемление конституционных прав граждан»: в Госдуме раскритиковали введение QR-кодов на транспорте

Введение QR-кодов поездок россиян на транспорте приведет к ущемлению конституционных прав граждан на свободу передвижения и росту цен. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия- За Правду» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя подготовку правительством РФ законопроекта о введении антиковидной пропускной системы в поездах и самолетах. По его оценке, более эффективной и правильной мерой может стать запуск бесплатного экспресс-тестирования в аэропортах и на вокзалах.

«Фракция «Справедливая Россия – За правду» не поддержит введение QR-кодов на транспорте, если соответствующие инициативы поступят в Госдуму», – подчеркнул депутат.

«Во-первых, на практике эти предложения приведут к ущемлению базовых прав граждан, в том числе конституционного права на свободу передвижения. Во-вторых, в неравном положении окажутся не только непривитые, но и граждане с медотводом. Получается, им каждый раз придется сдавать платные ПЦР-тесты, ведь бесплатное тестирование для здоровых людей на сегодня практически недоступно. В-третьих, реализация идеи приведет к снижению пассажиропотока и технологическим затратам перевозчиков. На кого будут перекладывать эти расходы? Совершенно очевидно, на граждан», – констатировал Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Как считает лидер «эсеров», более эффективной и правильной мерой было бы введение бесплатного экспресс-тестирования в аэропортах и на вокзалах. «Наша партия с самого начала пандемии настаивает на внедрении массового бесплатного тестирования на ковид. В первую очередь, его нужно вводить на транспорте. Вакцинация не исключает риск заражения и распространения вируса. А переполненные поезда и самолеты усугубляют эти риски. Современные тест-системы позволяют получить результат за три минуты. Запуск бесплатного экспресс-тестирования на вокзалах и в аэропортах позволит эффективнее бороться с пандемией и обойтись без ущемления прав граждан», – полагает Миронов.

Москва, Светлана Антонова

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