«Будем жить ещё хуже…» Россияне оценили роль Госдумы

Нижняя палата российского парламента в системе власти фактически ничего не решает. Такого мнения придерживается почти половина участников опроса, проведенного на сайте РИА «Новый День». Как считают респонденты, в такой ситуации в стране будет решаться все – как обычно.

Отвечая на вопрос – что ожидать от обновленной после выборов Госдумы, участники голосования (47,61%) выразили мнение, что Госдума принципиально ничего не решает в России. Еще 42,91% респондентов считают, что от нижней палаты парламента ничего не стоит ожидать – будет все, как обычно. Только 7,89% читателей РИА «Новый День» полагают, что депутаты нового созыва Госдумы способны улучшить жизнь россиян.

Напомним, по итогам парламентских выборов 17-19 сентября, партия «Единая Россия» сохранила за собой конституционное большинство, получив 324 мандата. У КПРФ – 57 депутатов, у «Справедливой России – За правду» – 27, у ЛДПР – 21, у «Новых людей» – 13. По одному мандату у «Гражданской платформы», «Родины» и «Партии роста». Пять мандатов получили самовыдвиженцы.

В этой ситуации все правительственные законопроекты, в том числе о введении пропускной системы с использованием QR-кодов, явно будут одобрены большинством голосов.

В своих комментариях читатели РИА «Новый День» также обратили внимание, что от такой Госдумы нельзя ждать ничего хорошего. «А разве Дума обновилась? Все те же лица. Олигархи и спортсмены!!!» – пояснил один из участников опроса.

«Будем жить ещё хуже», будет «ещё больше антинародных законов», «депутаты Госдумы избираются для того, чтобы улучшать свою жизнь, – у них получается очень успешно. Доходы у каждого увеличились многократно», – констатируют комментаторы.

«Распускать Госдуму до минимума, хватит принимать нелепые законы, по которым медленно, но четко вымирает население, и нищенствует! Депутатов – самих в народ, и пусть на собственной шкуре испытывают свои тупые законы!» – подчеркнул один из читателей РИА «Новый День».

Напомним, прошлый состав Госдумы с большинством депутатов от «Единой России» утвердил повышение возраста выхода на пенсию и поддержал ряд проектов, которые также вызвали негативный общественный резонанс. Речь идет, в том числе, о мусорной реформе.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.11.21

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