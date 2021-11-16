«Цели обогащения»: Генпрокурор России заявил, что система видеофиксации нарушений на дорогах не направлена на безопасность движения

Повышение градуса социальной напряженности среди автолюбителей из-за ситуации с фото-видео-фиксацией может спровоцировать крайне негативные последствия. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов на пленарном заседании нижней палаты российского парламента, обращаясь во время правительственного часа к генеральному прокурору РФ Игорем Красновым. Глава надзорного ведомства в ответ подтвердил, что в данном ситуации у отдельных чиновников есть приоритет целей обогащения, а не безопасности.

«Сегодня мы наблюдаем рост градуса социальной напряженности. Растет количество камер, большое количество людей привлекаются незаконно к ответственности. И вообще, представляется, что под благими предлогами якобы борьба за безопасность движения превратилась в типичный бизнес, когда местные чиновники обогащаются, аффилированные фирмы обогащаются, региональные бюджеты пополняются. Но при этом мы видим, какие могут быть настроения в большой социальной группе и какие могут быть последствия», – отметил Нилов.

Со своей стороны Краснов заявил, что проблема актуальна для миллионов граждан и «проверки проводятся на системной основе». «В ходе этих проверок выявляются многочисленные случаи. Первое, это то, что установка систем видео-фиксации преследует цели обогащения. То есть, монетизация как можно быстрее и больше получить прибыль. Вопросы безопасности отходят на второй план… Многие системы вводятся в работу с неотлаженным программным обеспечением, в результате чего наши граждане получают незаконные административные штрафы. Ну и самая явная крайность – это то, что некоторые системы вообще не работают при попустительстве соответствующих должностных лиц», – констатировал генпрокурор.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.11.21

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