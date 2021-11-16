Фракция КПРФ в Госдуме выступила за независимость генпрокурора

Российскую прокуратуру нужно вывести из президентской вертикали и вернуть ей высший надзор за законностью в стране. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков сегодня в ходе правительственного часа с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым. По мнению фракции коммунистов, с 90-х годов этот надзорный орган постепенно лишали ее полномочий и статуса.

«Снижение статуса прокуратуры происходит с начала 90-х годов. На это повлияли два фактора. Во-первых, желание тогдашних руководителей страны отстранить прокуратуру от надзора за законностью приватизации госсобственности, которая как изначально предполагалось должна была пройти в условиях правового беспредела. Во-вторых, предупредить прокурорский радикализм, существовавший во времена Скуратова», – отметил парламентарий.

Синельщиков напомнил, что Юрий Скуратов занял пост генпрокурора в 95-м году, и возбудил ряд уголовных дел, по которым проходили крупные госчиновники и представители бизнес-элиты. «24 мая 99-го года в управлении делами президента были проведены обыски, а 2 апреля президент Ельцин своим указом отстранил Скуратова от должности. Умаление статуса прокуратуры стартовало 30 лет назад. Тогда законодательство отказалось от понятия «высший» по отношению к прокурорскому надзору. Принятые в 2001-2002 году кодексы лишили прокуратуру права давать санкцию на заключение обвиняемого под стражу, а также отменили нормы, позволявшие прокурору надзирать за принимаемыми судами решениями. В 2007 году и последующие годы законодатель лишил прокуратуру следственного аппарата, создал Следственный комитет, а полномочия прокуроров по надзору за предварительным следствием значительно урезал», – пояснил депутат.

Также Синельников обратил внимание, что в прошлом году в результате принятия обновленной Конституции РФ «прокуратура была встроена в систему жесткой президентской власти». «До 2020 года генпрокурор и его заместители назначались на должность и освобождались от должности Советом Федерации. Теперь генпрокурор и его замы назначаются и освобождаются от должности после консультаций с Советом Федерации президентом. Наконец, федеральным законом от 9 ноября 2020 года из законодательства изъято ранее существовавшее положение о том, что прокуратура осуществляет надзор от имени РФ. Теперь надо понимать надзор осуществляется от имени президента России. Прокуратура таким образом стала инструментом исключительно президентской власти», – констатировал он.

«Фракция КПРФ убеждена, что для налаживания в стране жесткой и независимой от крупного капитала, политиков и исполнительной власти законности, необходимо восстановить все ранее существовавшие у прокурора полномочия. Вернуть прежний порядок назначения и отстранения генпрокурора от должности, а также определить основную прокурорскую функцию как высший надзор за законностью», – заключил Синельников.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.11.21

Российский боец ММА зарезал врача в споре о вакцинации от Covid-19. / «Цели обогащения»: Генпрокурор России заявил, что система видеофиксации нарушений на дорогах не направлена на безопасность движения. / В российских тюрьмах выявили более 100 тысяч нарушений в 2021 году. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»