«Отключите микрофон!...» Жириновский устроил скандал в Госдуме

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента произошел скандал с участием лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время правительственного часа с генпрокурором РФ политик обрушился с оскорблениями в адрес депутата от УПРФ Николая Коломейцева, назвав его «ростовским валенком», которому нельзя доверить даже управление баней.

В ходе своего выступления Жириновский предложил генпрокурору РФ Игорю Краснову в кадровой политике ориентироваться на представителей ЛДПР. «Больше опоры на представителей ЛДПР в вашей структуре! А у вас там слишком много коммунистов, поэтому дела идут не очень хорошо. Возьмите от ЛДПР одного из ваших заместителей, и дела пойдут лучше у вас, Игорь Викторович… Правильно я назвал его? С трудом выговариваю, потому что не слышно его и не видно», – отметил Жириновский, добавив, что «если некого зажать, я добавлю и буду махать им с Ярославского вокзала».

Коломейцев громко отреагировал на такие заявления, на что Жириновский ответил с трибуны в грубой форме. «Помолчи, Коломейцев, помолчи! Ростовский валенок! (смех в зале) Стыдно! Здесь сидит и мешает вести заседание. Если бы я был на месте председателя Госдумы. В первую очередь мандата лишить! За 30 секунд на голосовании лишить мандата депутата Коломейцева. Саботажем занимается. Вам в Ростове баней руководить нельзя доверить! А вы здесь фракцию представляете. Позор! Позор, замолчи, Коломейцев!..» – заявил Жириновский, у которого в этот момент закончилось время выступления и отключился микрофон.

«Отключите микрофон», – попросил спикер Госдумы Вячеслав Володин и развел руками, а часть депутатов начала хлопать. При этом Жириновский не покинул трибуну и продолжил говорить при отключенном микрофоне.

«Владимир Вольфович, замечание объявляется. Потому что не имеете права оскорблять депутата Коломейцева», – подчеркнул Володин.

В ответ Жириновский высказался еще жестче. «Права не имею оскорблять, но имею права увидеть его на скамье подсудимых», – заявил лидер ЛДПР, направляясь к своему месту в зале.

«И желать нельзя такого никому. Потому что от тюрьмы и от сумы не зарекайтесь», – отреагировал на это Володин.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.11.21

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