Около 90% малоимущих россиян – семьи с детьми: Счетная палата заявила о саботаже поручений Путина

Семьи с детьми составляют около 90% всех малоимущих в России, а меры поддержки существенно не влияют на их доход, что нарушает выполнение прямых поручений президента РФ Владимира Путина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова, выступая сегодня в Госдуме. По ее данным, под угрозой срыва и поручения главы государства в части оплаты труда работникам бюджетной сферы.

«Президентом России поставлена задача снизить к 2030 году уровень бедности в два раза. Анализ показал, что около 90% малоимущего населения составляют семьи с детьми. При этом установленные в регионах меры поддержки семей с детьми существенного влияния на изменение доходов семей не оказывают. Их размеры до сих пор в среднем составляют от 100 до 1600 рублей в месяц и не носят адресного характера», – констатировала Орлова.

Аудитор также обратила внимание еще на одну проблему, влияющую на бедность, –«соблюдение трудовых прав в части оплаты труда работников бюджетной сферы». «Счетной палатой проанализировано выполнение указов президента от 12-го года в части увеличения средней зарплаты отдельной категории работников отраслей бюджетной сферы. По этому вопросу президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 19-го года дано дополнительное поручение. Вместе с тем по итогам первого полугодия текущего года эта задача выполнена для работников – 5 из 12 категорий», – подчеркнула Орлова.

«Существует высокий риск, что до конца года установление показателей как минимум по таким категориям, как педагоги дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, соцработники, младший медперсонал могут быть не достигнуты», – заключила аудитор Счетной палаты.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.11.21

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