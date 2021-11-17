«Где Голикова?»: В Госдуме возмущены, что глава оперштаба игнорирует депутатов

Глава федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьер РФ Татьяна Голикова игнорирует нижнюю палату российского парламента. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием. По его оценке, необходим регулярный диалог с правительством, поскольку сейчас допускается ошибка в борьбе с Covid-19.

Как считает политик, в условиях пандемии вопросы, связанные с коронавирусом, должны ежедневно стоять в повестке дня Госдумы. «В очередной раз невозможно говорить «доброе утро», когда страна несет такие потери. Опять 1247 погибших, я считаю, на этой ковидной войне. И 36 тысяч 800 заболевших. Нужно каждый день нам в обязательном порядке в повестку заседаний, в том или ином виде, включать вопрос о состоянии вот этой трагедии, о причинах, о действиях штаба, правительства, Госдумы, потому что надо скорейшим образом изменить эту ситуацию. Если не победить, то минимизировать потери вот такие колоссальные», – подчеркнул Нилов.

В этой связи парламентарий обратил внимание, что в условиях такой ужасающей ковид-статистики глава оперативного штаба не приходит на заседания Госдумы. «Сегодня который раз, который месяц я и мои коллеги из других партий взываем, Татьяна Алексеевна Голикова – руководитель штаба, придите, много вопросов, не присылайте нам отдельные законопроекты, как только что – про QR-коды. Есть другие вопросы, которые мы предлагаем и скоро начнем требовать, обсуждать в рамках повестки дня. Генпрокурор пришел, председатель Центробанка завтра будет, где Татьяна Алексеевна Голикова?» – заявил Нилов.

«Вакцинирование, может, и главная, важная задача в борьбе с ковидом. Но экспресс-тестирование повсеместное, бесплатное, доступное хотя бы – где оно? В Госдуме есть, каждые два-три дня все депутаты, все сотрудники при наличии вакцины, при наличии других документов проходят это тестирование, и все равно выявляют. Постоянно выявляются вновь заболевшие. То, что такой перегиб в одну сторону, в сторону только вакцинации – это ошибка, как минимум. Так же как и то, что не происходит постоянного тестирования на рабочих местах, в учебных заведениях, в местах торговли и развлечений, это недопустимо», – считает депутат.

По мнению Нилова, нельзя стоимость экспресс-теста в 1 800 рублей считать причиной его низкого распространения. «Сколько себестоимость этого элементарного экспресс-теста? Ответьте на эти вопросы. Обеспечьте изготовление миллиардов этих тестов для каждого желающего бесплатно. Мы открываем Фонд социального страхования, который был принят в первом чтении Госдумой, и год за годом мы видим, что там профицит 50 миллиардов – это те деньги, которые в виде налога каждый трудящийся перечисляет в обязательном порядке», – отметил он.

«Почему эти деньги не используются, в том числе, чтобы у каждого трудящегося была возможность при малейшем подозрении, тем более – без подозрения? Когда огромные скопления людей на работе ли, на вокзалах, в аэропортах, вот там нужно осуществлять экспресс-тестирование. Говорим об этом, говорим – никто не слышит, никто не реагирует. Правительство только продолжает складывать деньги в кубышку», – заключил Нилов.

Москва, Мария Соколова

© 2021, РИА «Новый День»