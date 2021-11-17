Россию делают страной-«самоубийцей»: в Госдуме оценили политику Банка России

Политика Банка России направлена против развития отечественной экономики и граждан и ведет к нарастанию кризисных явлений. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты российского парламента. Политик обратил внимание, что такую позицию подтверждают исследования Нобелевских лауреатов по экономике.

«Завтра у нас будет выступать [Эльвира] Набиуллина (глава Банка России) с предложениями по кредитно-денежной политике. Не я, нобелевский лауреат Милтон Фридман, адепт монетаризма, кстати, утверждает о том, что, если монетизация экономики менее 50%, страна – самоубийца. Второй нобелевский лауреат – Джеймс Тобин утверждает, что, если процентная ставка выше половины рентабельности, банковская система – убийца. Я вам напомню, что у нас среднестрановая рентабельность 7,7%. Фактически сегодня ключевая ставка сравнялась со средней рентабельностью», – констатировал Коломейцев.

Также парламентарий обратил внимание, что в отличие от «жесткой» политики Банка России, центробанки стран «Большой двадцатки» сохранили «мягкий» курс. «Если вы посмотрите политику ЕЦБ, ФРС, Банка Китая и других стран «Двадцатки», то они в принципе продолжают проводить мягкую кредитно-денежную политику, делая максимально доступными ресурсы для производства и для граждан. Наши же в четвертый раз допускают жесткое сжатие денежной массы через увеличение ключевой ставки, естественно, кредита и уменьшение бюджетных расходов на экономику и на граждан. Это в принципе недопустимо», – подчеркнут он.

«Кстати, тот же Милтон Фридман в 60-м году исследовал причины Великой депрессии. Так вот причинами Великой депрессии в США стали троекратное сжатие денежной массы и увеличение процентной ставки в интервале трех лет. У нас это уже четвертый раз происходит за последние 10 лет. И мы считаем, что это неизбежно будет вести к нарастанию кризисных явлений», – заключил он.

Ранее Банк России сообщил, что по итогам 2021 года отечественный банковский сектор получит рекордную прибыль. По оценке регулятора, речь идет о сумме на уровне 2,5 трлн рублей.

В прошлый раз рекордную прибыль российские кредитные организации получили в 2019 году: доналоговый финансовый результат тогда составил 2 трлн рублей, а чистый – 1,7 трлн рублей. В прошлом году российские банки заработали 1,6 трлн рублей.

Москва, Мария Соколова

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