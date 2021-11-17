«Это вы сейчас будете подставлять президента РФ»: Госдума поддержала спорные поправки в Бюджетный кодекс

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем окончательном чтении пакет поправок в Бюджетный кодекс, которые, в том числе, предполагают введение акциза на жидкую сталь и увеличивают до 10% порог Фонда национального благосостояния (ФНБ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции отказались поддержать закон в таком виде – по их оценке, новые нормы негативно отразятся на экономике, приведут к новому росту цен и поставят под угрозу срыва выполнение президентских инициатив.

В частности, депутат от КПРФ Евгений Бессонов обратил внимание на неадекватность увеличения порога ФНБ с 7 до 10% ВВП. «Уже в этом году ФНБ приближается к 14 трлн рублей. А кричащие вопросы, которые должны финансироваться, бюджетом не финансируются. Подумайте, на оздоровление реки Дон надо 100 млрд рублей – кричащий вопрос. 5 млрд только заложено в 22-м году – не будет у людей чистой воды. Финансирование инициативы президента – горячее питание школьникам. В Ростовской области подняли его стоимость с 56 до 58 рублей – разогреть невозможно горячее питание. Это вы сейчас будете подставлять президента РФ принятием этого закона», – заявил парламентарий.

При этом Бессонов обратил внимание, что под благовидным предлогом изъятия сверхприбылей у металлургов вводится акциз на жидкую сталь, уплата которого «ляжет на конечного потребителя, и вопрос снижения цены он, к сожалению, тоже не решает».

«Почему не принимается решение о введении экспортной пошлины? Данный механизм правительство уже опробовало на сельхозпроизводителях, и введение пошлин на зерно и подсолнечник изъяло якобы сверхдоходы у селян… В результате у сельского хозяйства нет денег на полноценное внесение резко подорожавших удобрений и закупку сельхозтехники. Правительство, к сожалению, до настоящего момента, а сейчас идут осенне-полевые работы, механизма возврата этих средств не разработало», – подчеркнул он.

«Много вопросов… не решаются. Деньги-то в стране есть, но они канализируются еще больше в 22,23,24-м году в ФНБ. Данные косметические изменения не решат основной задачи, поставленной президентом РФ, – борьба с бедностью. И эти нововведения лягут на плечи бедных, а богатые свои прибыли не упустят. Фракция не будет голосовать за данный законопроект», – заявил Бессонов.

Депутат о «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг в свою очередь отметил, что «предыдущий докладчик основные тезисы сказал, почему нельзя голосовать за этот законопроект». «Я только к ним добавлю, что, кроме того, что акциз на жидкую сталь увеличит нагрузку на внутренний рынок и фактически переложит все акцизы на внутреннего потребителя, он еще сделает более рентабельным продажу сырья за рубеж. Потому что фактически рост цен внутри страны подстегнет к тому, что основные затраты производителей стали лягут в цены на внутреннем рынке и фактически это сделает более рентабельной продажу сырья за рубеж», – пояснил он.

«Мне кажется, что когда мы какие-то фискальные задачи решаем, нужно смотреть ни сколько мы соберем денег, и с кого еще соберете надо смотреть – это важно, но и на то, как это отразится на росте экономики. Я бы еще на одну новеллу обратил внимание в законе. Продляются полномочия правительства по перераспределению расходных статей бюджета без утверждения в парламенте. Да, у нас комиссия, в том числе представители парламента в ней участвуют, которая обсуждает эти вопросы, но это не парламент, это не тождественно. Поэтому мы считаем, что за это голосовать нельзя. Предлагаем (правительству) изменить подходы», – заключил он.

Тем не менее, Госдума большинством голосов одобрила поправки в Бюджетный кодекс.

Москва, Мария Соколова

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