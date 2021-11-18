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Четверг, 18 ноября 2021, 13:10 мск

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«Это сравнительно высокий уровень»: ключевая ставка Банка России может вырасти до 9%

Ключевая ставки Банка России в следующем году может превысить 9%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», это следует из представленных главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной в Госдуме основных направлений денежно-кредитной политики на 2022-й и период 2023-2024 годов.

По ее словам, прогноз по ключевой ставке на 2022 год составляет в среднем 7,3-8,3%. «Это сравнительно высокий уровень. Но он необходим, чтобы вернуть инфляцию к цели. Следующий год мы будем действительно возвращать ее к цели», – пояснила глава ЦБ, отметив, что регулятор рассчитывает на понижение инфляции до 4-4,5%.

Среднегодовая ключевая ставка в 2021 году составила 5,7-5,8%. Если учесть, что закончится этот год с ключевой ставкой не ниже нынешних 7,5%, путем несложных математических подсчетов можно понять, что в 2022 году ставка может превысить 9%.

Ранее независимые эксперты депутаты Госдумы неоднократно обращали внимание, что повышение ключевой ставки ЦБ не приводит к заявленной цели борьбы с ростом цен (инфляция по итоогам 2021 года прогнозируется на уровне 8%), но при этом снижает экономическую активность, провоцируя дополнительные сложности в экономике. Как считает лидер фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов, действия Центробанка явно противоречат интересам России.

Москва, Мария Соколова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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