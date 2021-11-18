«Политика Банка России напоминает лечение дистрофика от ожирения»: в Госдуме жестко «прошлись» по Набиуллиной

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента представители думской оппозиции жестко раскритиковали политику Банка России и решения главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, которая представляла основные направления денежно-кредитной политики на 2022-й и период 2023-2024 годов. От критики не удержался даже депутат от «Единой России», выразивший серьезные сомнения в адекватности действий Центробанка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин со своей стороны обратил внимание, что действия Банка России приводят к «финансовому голоду» в РФ. «Почему Банк России системно игнорирует принципиальную разницу между ситуацией с избытком денежной массы и с ее недостатком. Сейчас в России денежный голод, недомонетизация экономики, а Банк России ужесточает политику, как будто инфляция вызвана избытком денежной массы, а не произволом монополий и не ростом издержек. Извините, но политика Банка России напоминает лечение дистрофика от ожирения. А вы ведь и сами говорили, что ваши антиинфляционные меры, в свое время говорили, ведут к, цитирую, обеднению населения. Скажите, пожалуйста, чем вы можете объяснить применение мер ужесточения финансовой политики в заведомо несоответствующей им ситуации?» – сказал Делягин, обращаясь к главе Банка России.

Внефракционный депутат Оксана Дмитриева, в свою очередь, отметила несоответствие действий ЦБ мерам правительства. «В целях борьбы с инфляцией ЦБ повышает ключевую ставку. Правительство, тоже борясь с инфляцией, направляет нефтегазовые доходы в Фонд национального благосостояния. При этом правительство в то же время вводит налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, повышает НДПИ и вводит акцизы в металлургии. Все это приводит к росту цен и раскручивает инфляцию издержек. Не считаете ли вы, что в совокупности такие меры ЦБ и правительства, которые, с одной стороны, борются с инфляцией спроса, а, с другой стороны, раскручивают инфляцию издержек не приводит к снижению инфляции, а экономический рост, инвестиционную активность подавляет?» – спросила Дмитриева у Набиуллиной.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг со своей стороны обратил внимание, что глава Банка России не ответила на предыдущие вопросы. «Уважаемая Эльвира Сахипзадовна, попробую в третий раз вам задать один и тот же вопрос, который вам задавали коллега Делягин, коллега Дмитриева. Вы на него не ответили, но все-таки я не теряю надежду… я большой оптимист. Вам прямым текстом говорят, причина инфляции в монополизации экономики и в неправильной налоговой политике правительства. И спрашивают вас: вы-то как это видите? Вам, может быть, какие-то дополнительные инструменты нужны, полномочия, чтобы сдержать инфляцию? Потому что вы своей главной целью, вообще – это по Конституции так, вы должны заниматься сдерживанием инфляции. У вас явно это не получается. Мы вас спрашиваем, Эльвира Сахипзадовна, вы вообще видите? Ну скажите, может вам какие-то полномочия дать? Вы от ответа на этот вопрос уходите. Я все-таки не теряю надежды его получить. Может вы скажете, что вам еще нужно дать? Чтобы действительно побороть инфляцию, а не имитировать борьбу с ней, потому что повышая процентную ставку вы инфляцию точно не победите, вы дальше ее раскрутите», – констатировал он.

В ответ Набиуллина пояснила, что «денежно-кредитная политика и инструмент ключевой ставки – это мощный инструмент, который в состоянии привести инфляцию к цели». «И мы это показали на примере предыдущих лет, когда инфляция в 15-м году с 17% к концу 16-го ушла приблизительно к 4%. И в течение 4 лет до пандемии колебалась вокруг этого уровня. Инфляция была низкой. И это было достигнуто инструментом денежно-кредитной политики, поэтому с лагом он в состоянии это сделать. Нужно ли это делать любой ценой и сразу? Я уверена, что нет. Мы и ставку повышаем постепенно. Можно представить сейчас, что мы повысим ставку очень-очень сильно. Это отразится на экономике, на кредитовании, инфляция быстрее придет к 4%, но здесь всегда баланс рисков и мы его оцениваем», – отметила Набиуллина.

«Что касается монополизации... Действительно, я наверно не ответила на этот вопрос. Уровень монополизации – да, он влияет на инфляцию. Но означает ли это, что, когда концентрация в отдельных секторах большая, надо с этим смириться и сказать, вот это монополии и давайте не будем с инфляцией ничего делать и пусть это все переносится в цены потребителей? Нет. Когда конкуренция, мы это видим по регионам… Инструментарий развития конкуренции антимонопольной политики – это традиционный инструментарий правительства», – пояснила глава Банка России.

В заключении общения парламентариев с Набиуллиной даже депутат от «Единой России» Владимир Плотников выразил сомнение в правильности политики Банка России. «Инфляция за октябрь составила 8,1%, а продукты питания обогнали эту общую инфляцию и подорожали 10,9%. Но часто цены на продовольствие связаны с урожаем. А урожай – это всегда некоторая степень неопределенности, в большой зависимости от многих факторов, в большой зависимости от погодных условий. Но это разовый фактор. Зачем Банк России повышает ключевую ставку, если инфляция растет из-за разовых временных факторов, на которые он не может повлиять?!» – отметил «единоросс».

Москва, Мария Соколова

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