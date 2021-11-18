«Инфляция 8% еще покажется большим праздником»: в Госдуме приняли к сведению планы Банка России до 2024 года

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла к сведению основные направления единой денежно-кредитной политики Банка России на 2022-2024 годы. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала главным приоритетом борьбу с инфляцией, для чего планируется повышение ключевой ставки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции высказали недовольство такими планами, которые могут спровоцировать реальный рост цен и усугубить экономический кризис.

Представляя планы Банка России, Набиуллина отметила, что ужесточение политики ЦБ продолжится в следующем году. При этом она сравнила восстановление экономики с выходом из пандемии коронавируса.

«Постпандемическое восстановление экономики почти так же коварно, как выздоровление человека после ковида. Когда худшее позади, хочется не обращать внимание на оставшиеся неприятные симптомы. Но реальная угроза здоровью остается, и требует внимания, при необходимости – лечения. И для нашей экономики такой тревожный симптом. Это ускорившаяся инфляция. Этот симптом нельзя игнорировать. Поэтому сейчас мы ужесточаем политику после периода мягкой денежно-кредитной политики прошлого года», – отметила она.

«Сейчас задача от восстановления перейти к устойчивому росту. А для этого необходимо подавить негативные эффекты, которые до сих пор создает пандемия. В первую очередь – справиться со скачком инфляции. Именно на это направлена сейчас наша политика, именно поэтому мы повышаем ставку», – пояснила Набиуллина.

Комментируя планы ЦБ, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров обратил внимание на существенную разницу показателей в прогнозах правительства и Банка России. «Разрыв между показателями с каждым годом увеличивается, и в этом году он уже очень серьезный. Тогда возникает вопрос: меры правительства и ЦБ принимаются вообще в одной стране? Потому что ощущение, что меры правительства строятся на одном прогнозе, а меры, которые принимает ЦБ, – на другом. Первое, что хотелось бы отметить, что требуется совершенно другая координация деятельности правительства и ЦБ», – подчеркнул он.

При этом депутат КПРФ Вадим Кумин отметил, что одной ключевой ставкой проблему инфляции не решить. «Одним веслом плыть нельзя – ставкой управляет ЦБ грамотно, но другие ЦБ используют массу дополнительных инструментов. И немцы, и американцы дали еще много инструментов предприятиям и гражданам, и ЦБ в 20-м году делал то же самое. Вы снизили нормы резервирования, дали банкам возможность довести деньги до населения, поддержали льготную ипотеку. Сейчас мы все это свернули, потому что нам показалось, что кризис закончен. Кризис не закончен, у нас вами пандемия в самом разгаре. Может, мы подумаем вместе и дадим какие-то возможности дополнительные, чтобы дать еще инструменты, не одной ставкой регулировать», – сказал он.

Депутат от ЛДПР Василий Власов напомнил о советской деноминации денег и денежной реформе 1991 года. «Отсюда и недоверие к кредитно-денежной политике ЦБ. Потому что люди помнят, что в любой момент эти деньги могут обесцениться – в банке может что-то с ними случиться. Поэтому лучше тратить, брать сумасшедшие кредиты и ипотеки, нежели они где-то будут в банке», – пояснил он.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг со своей стороны подчеркнул, что предложенная ЦБ кредитно-денежная политика не является единой для всех. «Здесь нам пытаются объяснить необъяснимое. Ну как при падающей экономике растут цены? Цены растут при двух вариантах – когда гиперинфляция, бесконечно печатаются деньги, но этого у нас нет. А второе – когда растет потребление, когда рыночные механизмы работают. В нормальных рыночных экономиках именно так и происходит. Что у нас происходит? «Поле чудес» – у нас экономика не растет, растут только цены», – констатировал он.

«Несколько депутатов пытались вытянуть из Эльвиры Сахипзадовны вот эту страшную военную тайну – а что же надо на самом деле делать, чтобы сдержать инфляцию и при этом создать условия для экономического роста и, соответственно, роста доходов граждан. Если бы ее пытали, она бы точно не сказала. Попробую ответить на эти вопросы сам. Эльвира Сахипзадовна, я понимаю, что вам не хочется камни в огород правительства бросать, но, извините, у нас единая государственная кредитно-денежная политика. Но если ее нет единой, то тогда что мы обсуждаем?.. В этом зале это не раз звучало от представителей разных фракций, в том числе, от «Единой России», что одной из главных причин роста цен является чрезвычайная монополизация российской экономики… но инструментов вы не предлагаете… если правительство идет в одном направлении, а ЦБ – в другом, они точно никогда не встретятся», – подчеркнул депутат.

Как глава комитета по защите конкуренции Гартунг предложил ряд мер для борьбы с инфляцией, которые передал в специально созданную рабочую группу «и может быть нам удастся самим найти ответы на вопросы, которые не нашли сегодня». «Чтобы найти решение, нужно сначала определить причину. А если причину мы не знаем, мы тогда решения никогда не найдем. Поэтому «Справедливая Россия» не будет голосовать за утверждение единой кредитно-денежной политики, потому что ее нет», – заявил Гартунг.

Глава фракции «Новые Люди» Алексей Нечаев в своем выступлении решил защитить правительство и ЦБ, обратив внимание на международную составляющую инфляции, как основную. «Предъявлять рост инфляции правительству и ЦБ – это, может, надо чуть-чуть поучиться экономике, а потом уже здесь вот «наезжать». Валерий Карлович (Гартунг), вы здесь? Хорошо, потом с вами поговорим. Инфляция идет по всему миру. И вторая вещь. Мы видим по деятельности промышленности. Есть большая проблема с логистикой, много «затыков», мы видим эти фуры, стоящие у границ, мы видим, что много комплектующих не производится и товаров становится меньше, товаров меньше – естественно, цены растут. Что мы делаем вид, что это правительство и ЦБ несмышленыши, какую-то инфляцию не видят, не умеют с ней бороться?.. Детский сад», – заявил парламентарий.

В то же время политик признал, что проблема существует. «Здорово, что вы (Банк России) сделали сценарии, которые может быть кому-то неприятны, но они действительно имеют риски реализоваться. И то, что сейчас инфляция 8%, нам всем покажется еще большим праздником», – подытожил Нечаев.

Заключая обсуждение, спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание Набиуллиной на высокие процентные ставки по микрозаймам и обесценивание вкладов граждан. Глава Банка России в ответ предложила провести в Госдуме обсуждение мер антимонопольного регулирования, в котором смогли бы принять участие представители ЦБ, правительства и депутаты.

После продолжительного обсуждения большинством голосов депутатов от «Единой России» Госдума приняла к сведению основные направления единой денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы. Согласно базовому сценарию Банка России, темп прироста ВВП в 2021 году составит 4,0-4,5% и с 2022 года стабилизируется на траектории сбалансированного роста в диапазоне 2-3%. По итогам 2021 года Банк России ожидает инфляцию в диапазоне до 7,9% со снижением в следующем – до 4-4,5%. Ключевая ставка в среднем за 2021 год составит 5,7-5,8% с ростом в 2022-м – до 7,3-8,3%

Москва, Мария Соколова

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