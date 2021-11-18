«Сразу – в стоимость товаров внутри РФ»: Госдума одобрила акцизы на сталь

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, который предполагают акциз на жидкую сталь, а расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по ряду продуктов майнинга привязывают к соответствующим мировым котировкам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть думской оппозиции выступила против, мотивировав это тем, что это повлечет рост внутренних цен.

В частности, депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг отметил, что положительное решение по этому вопросу автоматически негативно скажется на жизни россиян. «Нет никакого резона вводить налоги, которые потом фактически сразу перекладываются в стоимость товаров внутрироссийского потребления», – подчеркнул он, пояснив, что задача изъятия сверхприбыли у олигархов-металлургов может быть решена повышением экспортных пошлин на лом.

По мнению Гартунга, если бы правительство обсуждало заранее с депутатами предлагаемые инициативы, то таких законов вообще не было. «Мы голосуем против, но надеемся, что все-таки совместными усилиями мы найдем решение, которое минимизирует негативные последствия этого закона и в дальнейшем создадим конструкцию, при которой будет исключаться появление таких законопроектов», – сказал депутат, имея ввиду ранее созданную в Госдуме рабочую группу по ценам на металл.

В итоге фактически без обсуждений изменения в Налоговый кодекс были прияты в окончательном чтении большинством голосов депутатов от «Единой России».

Таким образом, с 2022 года изменится формула расчета НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и многокомпонентные комплексные руды с содержанием меди, никеля и металлов платиновой группы. При этом размер налога привязывается к мировым котировкам на это сырье. Меняется также расчет НДПИ по некоторым видам удобрений. Как следует из основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики до 2024 года, рентная налоговая нагрузка на горно-металлургический комплекс может увеличиться вдвое.

Также вводится акциз на жидкую сталь в 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы на условиях поставки «погрузка на судно (FOB)» в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе. Меняется формула и при расчете налога при производстве стали из лома. Причем от уплаты акциза освобождается ряд предприятий машиностроения и военно-промышленного комплекса, предприятия с объемом производства не выше 1 тысячи тонн продуктов, а также производителей специальной стали с мощностями не более 300 тысяч тонн в год.

Ставка НДПИ для железной руды составит с нового года 4,8% от средней цены на железную руду (с железом в 62%) в соответствии с индексом SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures / Options с привязкой к содержанию железа в руде на соответствующем участке недр. На коксующийся уголь – 1,5% соответственно с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal OTC Futures/Options. На уровне 6% будет ставка по многокомпонентной комплексной руде с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, с привязкой к ценам на мировых рынках.

Москва, Мария Соколова

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