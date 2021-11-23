«Стагнируется бедность и нищета...» Оппозиция в Госдуме отказалась голосовать за бюджет-2022

Представители оппозиционных фракций в Госдуме заявили о несогласии с параметрами федерального бюджета на предстоящий 2022-й и последующие 2023-24 годы, который сегодня будет рассматриваться во втором чтении на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. Категорически против планов кабинета министров выступили депутаты от «Справедливой России – За правду» и КПРФ, обратив внимание, что документ фактически ставит под вопрос выполнение послания главы государства – в стране «стагнируется бедность и нищета».

В частности, выступая на брифинге перед заседанием Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов подчеркнул, что в нынешнем виде бюджет принимать нельзя. «Принятие бюджета, в котором стагнируется бедность и нищета не может быть исправлено поправками», – констатировал политик.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов со своей стороны обратил внимание, что проект бюджета фактически срывает выполнение послания президента РФ Владимира Путина. «Они его (послание) гробят этим бюджетом беспощадно и нагло. Чтобы выполнить послание президента, надо выйти, как он говорит, на мировые темпы. Они выше 3%. А у нас 10 лет подряд меньше 1%. Чтобы войти в пятерку, надо иметь темпы 5-7%. А мы с такими темпами будем в лучшем случае 15-ми в этом мире. А это означает полный провал политики, которую проводит нынешнее правительство», – считает он.

Москва, Мария Соколова

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