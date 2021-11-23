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Вторник, 23 ноября 2021, 14:16 мск

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В Госдуме начался сбор подписей под обращением в Конституционный суд по неиндексации пенсий работающим пенсионерам

В нижней палата российского парламента начался сбор подписей депутатов для обращения в Конституционный суд по проблеме отсутствия индексации пенсий работающим пенсионерам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

«Сегодня фракция «Справедливая Россия – За правду» начинает сбор подписей среди депутатов Госдумы для обращения в Конституционный суд по вопросу неиндексации пенсий работающим пенсионерам», – сказал он.

Миронов обратил внимание, что с прошлого года такая норма есть в Конституции РФ. «Норма гласит о том, что пенсии индексируются не реже одного раза в год. В Конституции не говорится, о каких пенсиях идет речь. Для работающих, неработающих, по потере кормильца – каждая пенсия должна индексироваться не реже одного раза в год. А для работающих пенсионеров в очередной раз принято решение правительством лишить их такой возможности. И мы считаем, что Конституционный суд РФ должен четко высказать свою позицию», – пояснил лидер «эсеров».

Москва, Мария Соколова

© 2021, РИА «Новый День»

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