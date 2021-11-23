«Будет минус 5%»: планы по финансированию системы здравоохранения в России не учитывают реальных цен

В 2020 году общее государственное финансирование системы здравоохранения в России составит минус 5% по отношению к нынешнему уровню, если считать в реальных ценах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный во время обсуждения в нижней палате парламента проекта федерального бюджета на 2022-й и последующие 2023-2024 годы во втором чтении. По его мнению, эта проблема станет еще острее из-за эффекта недолеченных россиянами заболеваний не связанных с коронавирусом.

«Несмотря на показанные Андреем Михайловичем (Макаровым, глава комитета по бюджету и налогам) красивые картинки – и сравнение с 17-м годом. Если мы в реальных ценах сравним общее госфинансирование здравоохранения в 21-м и 22-м году, то не будет не только прибавки, будет минус 5% расходов. То есть, снижение финансирования здравоохранения в 22-м году, государственного, повторюсь, в сравнении с 21-м годом, при учете, естественно, инфляции 8%, которая планируется на конец года», – пояснил Куринный.

В этой связи депутат предложил внести поправки в проект бюджета и направить в систему здравоохранения 250 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ – на зарплаты и «бесплатное лекарство, которое в должной мере государством не финансируется». «Предлагается увеличить в рамках ближайшей трехлетки финансирование здравоохранения на 250 млрд рублей каждый год. Притом, что эксперты говорят, что надо увеличить минимум на 500 млрд рублей для того, чтобы добиться тех целей, которые поставлены и в указах президента, которые поставлены во всех программных документах в качестве ожидаемой продолжительности жизни, уменьшения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и прочих. Потому что все финансирование, повторюсь, дополнительное, которое шло последние годы, – это все финансирование, которое съедал ковид в полном, скажем так, объеме без фактически увеличения по другим отраслям системы здравоохранения», – подчеркнул парламентарий.

«Накопленный эффект – это не долеченные люди, те деньги, которые потребуются в бюджете нашей страны. Естественно, в региональных бюджетах и фонде обязательного медстрахования их сегодня недостаточно. И источником вполне резонно можно сегодня назвать федеральный бюджет», – заключил Куринный.

В ответ Макаров сообщил запланированные в проекте бюджета показатели. «Что касается поправок правительства и «Единой России», то раздел здравоохранения увеличен в 22-м году на 26,6 млрд рублей, в 23-м – на 42,8 млрд рублей, в 24-м – на 34,6 млрд рублей», – уточнил он.

В итоге большинством голосов депутатов от «Единой России» предложения Куринного были отклонены.

Москва, Мария Соколова

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